खुले आसमान के नीचे ठंडे पानी से नहाया और शरीर को मिलती रही गर्माहट, यूजर्स बोले- इससे अच्छा पानी...

खुले आसमान के नीचे ठंडे पानी से नहाया और शरीर को मिलती रही गर्माहट, यूजर्स बोले- इससे अच्छा पानी...

Desi Jugaad for Bathing in Winter: सर्दियों में नहाने से जुड़े कई फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लोग तरह तरह के आइडिया लेकर आते हैं. इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का खुले आसमान के नीचे नहा रहा है, लेकिन इस दौरान उसके शरीर को भी लगातार गर्मी मिल रही है. चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

Jan 01, 2026, 04:35 PM IST
खुले आसमान के नीचे ठंडे पानी से नहाया और शरीर को मिलती रही गर्माहट, यूजर्स बोले- इससे अच्छा पानी...

Funny Video Viral: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. ऐसे में ज्यादातर लोग गर्म या गुनगुने पानी से नहाना पसंद करते हैं. सर्दियां आते ही नहाने से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के फनी आइडिया लेकर आ रहे हैं. कभी कोई लड़की प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर नहाती है तो कोई बाथरूम में ही देसी गीजर बना देता है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लड़के ने ऐसा आइडिया लगाया है जिसमें वो खुले आसमान के नीचे नहाया भी और उसके शरीर को लगातार गर्मी भी मिल रही है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

कैसे नहाया ये लड़का?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का सर्दी से बचने के लिए जहां नल लगा हुआ है उस चबूतरे के चारों और तसला या बाल्टी में आग लगा देता है और बीच में जाकर नहाने लगती है. मतलब चारों ओर आग की लपटे और उसके बीच में ये लड़का नहा रहा है. जैसे ही ये शरीर पर पानी डालता है उसके बाद तुरंत खड़े होकर आग पर हाथ सेंकने लगता है. चलिए वीडियो देखते हैं.
क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंटरनेट पर @miyaa9239 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.3 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं इस फनी वीडियो को देखकर यूजर्स खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी आग जलाई, लेकिन नहाने के लिए पानी नहीं उबाल पाए."  दूसरे यूजर ने लिखा, "इससे अच्छा पानी ही गर्म कर लेता भाई." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

