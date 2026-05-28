Desi Jugaad: क्या 500 साल पहले ऐसे होता था देसी फ्रिज? सामने आया कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला Video

Desi Jugaad Video: इंटरनेट की दुनिया में जब भी 'देसी जुगाड़' का कोई वीडियो आता है, तो लोग उसे बड़े चाव से देखते हैं. भारत के गांवों में आज भी ऐसी तकनीकें देखने को मिल जाती हैं जो बड़े-बड़े इंजीनियर्स के होश उड़ा दें. आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के एक गांव में 500 साल पुराना 'देसी फ्रिज' आज भी काम कर रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और कुछ लोग इस पर मजेदार चुटकी भी ले रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.

मड़वे के अंदर का अनोखा चमत्कार

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राजस्थान के किसी अनजान गांव में एक मड़वा यानी छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है. इस झोपड़ी के बीचोंबीच बांस की एक बहुत मोटी बल्ली लगी हुई है. वीडियो में एक शख्स पीने का पानी लेकर उस झोपड़ी के अंदर आता है. वह इस पानी को बांस की बल्ली में ऊपर की तरफ बने एक छेद में डाल देता है. पानी डालते ही वह बांस के अंदर स्टोर हो जाता है. इसके बाद जो होता है, उसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भेड़ चराने की निकली नौकरी, टूट पड़े हजारों कॉर्पोरेट एम्प्लाई! ऑफिस से क्यों आए तंग?

नीचे नल लगाया और निकला चिल्ड पानी

पानी डालने के कुछ ही मिनटों बाद जब वहां खड़ा दूसरा शख्स बांस के नीचे की तरफ लगे एक छोटे से नल को खोलता है, तो उसमें से पानी निकलने लगता है. दावा किया जा रहा है कि यह पानी किसी आधुनिक फ्रिज की तरह एकदम ठंडा था और भीषण गर्मी में कलेजे को ठंडक पहुंचाने वाला था. वहां मौजूद लोग इस पूरी प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 'spt_vlogs' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

2 लाख से ज्यादा लाइक्स और लाखों व्यूज

कैप्शन में इस वीडियो को "500 साल पुराना देसी फ्रिज" बताया गया है. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर दो लाख 60 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके थे और इसे लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस राजस्थानी जुगाड़ को देखकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने तो हैरान होते हुए लिखा, "हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है."

48 डिग्री गर्मी में मंगवाया लड्डू, घर आया तो बन गया हलवा! Video देख पिघला दिल

जनता ने पकड़ ली वीडियो की चोरी

हालांकि, जहां कुछ लोग इस तकनीक की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ शातिर यूजर्स ने वीडियो की पोल खोलकर रख दी है. वीडियो में पानी डालने के लिए जिस बोतल का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "500 साल पहले Sprite की बोतल कहां से आई?" वहीं राजस्थान के सूखे और इतिहास पर तंज कसते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, "500 साल पहले पानी था राजस्थान में?" इन कमेंट्स ने इस वायरल वीडियो को और ज्यादा मजेदार बना दिया है. सच जो भी हो, लेकिन इस देसी फ्रिज ने लोगों का मनोरंजन जरूर कर दिया है.