VIDEO: ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, बिना गैस चूल्हे के ऐसे तैयार की रोटी

Roti on Electric Iron: यूं तो देश में कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन इस बंदे ने तो सच में कमाल ही कर दिया. सोचो अगर आपके पास गैस चूल्हे की सुविधा न हो और आपको रोटी बनानी हो तो कैसे बनेगी. इस भाई ने ऐसा रोटी बनाने का ऐसा जुगाड़ खोज लिया जिसे देखकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. 

Feb 20, 2026, 03:17 PM IST
Roti on Electric Iron: सोशल मीडिया पर आए दिन नए जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. देश में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं है. कैसी भी समस्या हो कुछ न कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं. ऐसे में कई जुगाड़ ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थिति में बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं. ऐसा ही एक जुगाड़ वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स बिना गैस चूल्हे के रोटी बना रहा है. इसमें न लकड़ी का खर्चा हुआ और न ही एलपीजी गैस की जरूरत पड़ी. अगर आपको साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन आए कि गैस खत्म हो जाए या चूल्हे की व्यवस्था न हो तो ये आइडिया आपके भी काम आ सकता है. वीडियो मजाकिया तौर पर वायरल हो रहा है, लेकिन रिस्की भी है. चलिए पहले ये कमाल का वीडियो देखते हैं.

ऐसे बनाई रोटी?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स बिना गैस चूल्हे के रोटी बना रहा है, लेकिन ये रोटी किसी जलते कोयले या हीटर पर नहीं, बल्कि उस प्रेस (इलेक्ट्रिक आयरन) पर बना रहा है जिससे कपड़ों पर प्रेस की जाती है. ये शख्स पहले बिजली से चलने वाली प्रेस को चालू करता है और जब वो गर्म हो जाती है तो उस पर रोटी सेंकने लगता है. वीडियो में दिखता है कि शख्स पहले पत्थर के चकले पर लोई रखता है और फिर बेचन से बेलता है. इसक बाद वो प्रेस  को तवा मानकर उसपर रख देता है. प्रेस गर्म है इसलिए रोटी बन जाती है. अब ये कमाल का जुगाड़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर वीडियो के नीचे फनी कमेंट कर रहे हैं. चलिए पहले वीडियो देखते हैं. 

क्यों बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @therealflirting इस नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. एक यूजर ने कमेंट करने हुए लिखा, "ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "अमेरिका ने हार मान ली है." एक यूजर ने कहा कि जब गैस खत्म होगी तक ट्राई करूंगी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं.

