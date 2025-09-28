ये है असली टैलेंट! कर दिया देसी जुगाड़ का आविष्कार, सड़क पर उतरते ही लोगों ने खोल लिए कैमरे

Desi Jugaad Ka Video: देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. कैसी भी समस्या हो लोग कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. देसी जुगाड़ के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. कुछ लोग इस कलाकारी की तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसका मजाक बनाते हैं या तंज कसते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देखकर आपको भी समझ नहीं आएगा कि तारीफ करें या पहले हंसे. एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ बनाया है जिस पर बैठकर वो सड़कों पर दौड़ रहा है. जुगाड़ को देखकर कोई नाम देना भी अपने आप में एक तरह का टास्क है.

कैसे बनाया ये जुगाड़?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे जुगाड़ को पाइप और तीन पहियों की मदद से बनाया गया है. यह एक ऐसी पहिया गाड़ी है जो 'न्यूटन के तीसरे नियम' पर काम करती है. इस गाड़ी में सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले इंजन जैसा दिखने वाला मोटर लगा हुआ है. जिसमें एक बड़ा-सा पंखा जोड़ा हुआ है. पंखा चलने से ये पीछे की तरफ हवा फेंकता है जिससे ये पहिया गाड़ी आगे की ओर दौड़ती है. वीडियो में दिखता है कि गाड़ी पर फ्यूल टैंक भी लगा हुआ है. शायद ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है. जब शख्स अपने जुगाड़ को लेकर सड़क पर निकला तो सबकी निगाहें उसी की तरफ थी. स्थानीय लोग इसे बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mrrakeshpal301 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "चलो गोवा घूम कर आते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है." तीसरे यूजर ने लिखा, "रोड पर चलने वाला ड्रोन." चौथे यूजर ने लिखा, "भाई इसमें कितना खर्चा आएगा".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.