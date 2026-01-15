Advertisement
trendingNow13075375
Hindi Newsजरा हटकेगर्म पानी से नहाने के लिए बनाया ऐसा देसी जुगाड़, यूजर्स बोले- भारत रत्न दो

गर्म पानी से नहाने के लिए बनाया ऐसा देसी जुगाड़, यूजर्स बोले- भारत रत्न दो

Funny Video Viral: सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ बना रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पर गर्म पानी से नहाने के फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ बनाया है जिसमें नहाते समय पानी भी गर्म आएगा और पानी गर्म करने की जरूरत भी नहीं होगी. चलिए जानते हैं ये देसी जुगाड़ कैसे बनाया गया.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 15, 2026, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्म पानी से नहाने के लिए बनाया ऐसा देसी जुगाड़, यूजर्स बोले- भारत रत्न दो

Video Viral: पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर है. कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में ज्यादातर लोग गर्म या गुनगुने पानी से नहाना पसंद करते हैं. इस दौरान कई ऐसे देसी जुगाड़ वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे. कोई बाथरूम में ही देसी गीजर बना लेता है तो कोई नल के चारों को आग लगाकर उसके बीच में नहाता है. लेकिन इस बार एक लड़के ने गजब का आइडिया लगाया है.

कैसे बनाया जुगाड़?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दीवार के सहारे एक टीन की चादर को लगाया गया है. जिस तरफ टीन की ढाल है उधर एक लड़का बैठकर नहा रहा है. इस दौरान एक महिला टीन की ऊंचाई से एक मग से पानी डालती है और वो पानी रपटकर इस शख्स के ऊपर गिरता है. जब महिला पानी डालती है तो वो ठंडा होता है, लेकिन शख्स के शरीर तक पहुंचते हुए गर्म हो जाता है. दरअसल, इस टीन के नीचे आग जल रही है जिस कारण टीन गर्म है. ऐसे में जब पानी टीन पर डाला जाता है और वो पानी रपटकर नीचे गिरता है तो गर्म हो जाता है. अब ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ें: बाथरूम में किया गर्म पानी का ऐसा देसी जुगाड़, Video देखकर सदमे में गीजर कंपनी वाले

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था जनता का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mahaveer_kasana_3012 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी लकड़ियों में तो पानी ही गर्म हो जाता." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस आविष्कार के लिए आपको भारत रत्न मिलना चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "लगता है पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन नहीं था." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Funny VideoDesi Jugaad

Trending news

ED रेड केस में सीएम ममता को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस
mamata banarjee
ED रेड केस में सीएम ममता को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
Kerala News
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
NARENDRA MODI SPEECH
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
BMC elections
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
Maharashtra municipal elections
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर