गर्म पानी से नहाने के लिए बनाया ऐसा देसी जुगाड़, यूजर्स बोले- भारत रत्न दो

Video Viral: पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर है. कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में ज्यादातर लोग गर्म या गुनगुने पानी से नहाना पसंद करते हैं. इस दौरान कई ऐसे देसी जुगाड़ वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे. कोई बाथरूम में ही देसी गीजर बना लेता है तो कोई नल के चारों को आग लगाकर उसके बीच में नहाता है. लेकिन इस बार एक लड़के ने गजब का आइडिया लगाया है.

कैसे बनाया जुगाड़?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दीवार के सहारे एक टीन की चादर को लगाया गया है. जिस तरफ टीन की ढाल है उधर एक लड़का बैठकर नहा रहा है. इस दौरान एक महिला टीन की ऊंचाई से एक मग से पानी डालती है और वो पानी रपटकर इस शख्स के ऊपर गिरता है. जब महिला पानी डालती है तो वो ठंडा होता है, लेकिन शख्स के शरीर तक पहुंचते हुए गर्म हो जाता है. दरअसल, इस टीन के नीचे आग जल रही है जिस कारण टीन गर्म है. ऐसे में जब पानी टीन पर डाला जाता है और वो पानी रपटकर नीचे गिरता है तो गर्म हो जाता है. अब ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या था जनता का रिएक्शन?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mahaveer_kasana_3012 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतनी लकड़ियों में तो पानी ही गर्म हो जाता." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस आविष्कार के लिए आपको भारत रत्न मिलना चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "लगता है पानी गर्म करने के लिए कोई बर्तन नहीं था."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.