पेड़ पर चढ़ने के लिए बनाया ऐसा जुगाड़, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई साइकिल को बाइक बना देता है तो कोई घोड़ा गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा लेता है. इसके अलावा कई लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बाथरूम में देसी गीजर लगा लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो जुगाड़ वायरल हो रहा है वो इन सबसे हटके हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि किसी ने पेड़ पर चढ़ने के लिए ऐसा जुगाड़ बनाया है जिस से आसानी से पेड़ पर चढ़ा जा सकता है और आराम से बैठा भी जा सकता है.

कैसे काम करता है ये जुगाड़?

अक्सर पेड़ पर चढ़ना भी एक कला माना जाता है. ये काम काफी रिस्की भी होता है. इसी जोखिम को खत्म करने के लिए ऐसा जुगाड़ बनाया है कि कोई भी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है और आराम से बैठ भी सकता है. इसमें पेड़ से गिरने के चांस बहुत कम हैं. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स लोहे के जुगाड़ की मदद से पेड़ पर चढ़ रहा है. ये मसीन दो पार्ट में है एक खांचा पेड़ में फंसा है और उसपर वो शख्स बैठा है. लड़के के वजन से ही ये पेड़ पर चिपका हुआ है. इसके अलावा जब ये इस खांचे को ऊपर फंसाता है तो पैर वाले खांचे पर खड़ा हो जाता है जो वजन पड़ने पर पेड़ पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है. अब ये जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: कंगाल पाकिस्तान की खुली पोल! छत से टपकता पानी, जंग लगा फर्श; पटरियों पर दौड़ रहीं खटारा ट्रेनें

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @khokonmonowar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.