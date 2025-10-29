देसी इंजीनियरिंग का नमूना: बाइक में लगाया ट्रैक्टर का टायर, फिर जो हुआ वो गजब था!

Desi Jugaad Tractor Video: सोशल मीडिया की दुनिया में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिइया. कुछ ने अपने एक्सपेरिमेंट कार के मॉडिफिकेशन पर किए तो कई ऐसे भी थे जो अनोखे पेंट करवाए. ऐसे वीडियो लोगों को काफी पसंद आते हैं. इस एरिया में, इंस्टाग्राम पर सनसनी मचाने वाले एक बाइक राइडर ने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया है. एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि क्या गजब जुगाड़ लगाया है.

मोटरसाइकिल स्टंट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

एक शख्स को बजाज पल्सर की सवारी करते हुए देखा जा सकता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एक्स पर @mrhifixyz नाम के यूजर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में उस व्यक्ति ने पल्सर बाइक के अगले पहिये में ट्रैक्टर का पहिया लगाया और फिर वह सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया. उसे देखकर लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ. ट्रैक्टर टायर को बाइक के अगले पहिये से बहुत ही चतुराई से जोड़ा गया. यह अजीबोगरीब लेकिन मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्टंट तेजी से वायरल हो गया और सनसनी बन गया. इसे अब तक दो लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

वीडियो पर लोगों ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया

रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो ने यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई. एक शख्स ने कहा, "वाह! वास्तव में भारतीय जुगाड़ का एक गजब उदाहरण. जैसा कि हम इसे कहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है!" एक अन्य यूजर ने लिखा, "महान वैज्ञानिक स्टुपिड शख्स." एक तीसरे यूजर ने वीडियो देखने के बाद लिखा, "ऐसा करके न बाइक सही रही होगी और न ही ट्रैक्टर. इससे बढ़िया जो जिसके लिए बनी हुई है. उसका यूज करना चाहिए. ज्यादा दिमाग लगाना भी गड़बड़ है." एक अन्य ने यह भी कहा, "जुगाड़ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका सक्सेज रेट कुछ खास नहीं है."