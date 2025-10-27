Desi Jugaad: चाचा ने जुगाड़ से अनोखे अंदाज में चलाई ऐसी मोटरसाइकिल, इंटरनेट पर मच गया तहलका

Advertisement
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:15 AM IST
Desi Jugaad Video: भारत में जुगाड़ का अपना ही एक अलग महत्व है. यहां हर समस्या का समाधान जुगाड़ से ही निकाल लिया जाता है. चाहे वह कोई छोटी सी समस्या हो या बड़ी, जुगाड़ से हर काम आसान हो जाता है. ऐसा ही एक मामला हाल ही में गुजरात के सूरत जिले से सामने आया है. यहां एक चाचा ने अपनी मोटरसाइकिल को जुगाड़ से चलाने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया है.

यह भी पढ़ें: बॉस ने रात को 11:00 बजे किया ऐसा मैसेज, पढ़कर एम्पलाई ने बोला- कोई मुझे बचा लो...

चाचा ने जुगाड़ से चलाई गजब मोटरसाइकिल

हाल ही में, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सूरत के एक व्यक्ति को एक असामान्य मोनोसाइकिल चलाते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो में, आदमी को एक बड़े टायर के साथ एक मोनोसाइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है जो सवार को पूरी तरह से घेर लेता है. इस अनोखी मोटरसाइकिल को बनाने वाला व्यक्ति काफी वायरल हो गया. वह एक जुगाड़ू व्यक्ति नाम से मशहूर है और उन्होंने इस मोटरसाइकिल को बनाने के लिए अपने घर के आसपास के सामान का इस्तेमाल किया. इंस्टाग्राम अकाउंट @iamsuratcity ने इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया है.

 

 

वीडियो पर लोगों ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर 8.3 मिलियन व्यूज और 367,000 लाइक्स के साथ वीडियो ने काफी ध्यान आकर्षित किया. वीडियो के बैकग्राउंड में 'मुसाफिर हूं यारों' गाना एडिट किया गया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स को जाइरोसाइकिल की याद आई, जो 'मेन इन ब्लैक' में कुछ ऐसा ही किया था. जैसे ही वीडियो को लोकप्रियता मिली, एक यूजर ने कहा, "क्या काका भविष्य के समय यात्री हैं?" जबकि दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अगर बारिश हुई तो क्या होगा? वह कीचड़ में ढक जाएंगे!"

यह भी पढ़ें: 70 मिलियन साल से नींद में था यह डायनासोर बेबी, जब वैज्ञानिकों ने देखा तो लगा जैसे अभी फूटने वाला है अंडा! 

भारतीय जुगाड़ में सबसे बेस्ट

चाचा के इस जुगाड़ को देखकर हर कोई हैरान रह गया. लोग उनकी तारीफ करने लगे. चाचा के इस जुगाड़ ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भारतीयों की जुगाड़ करने की क्षमता बेमिसाल है. भारत में जुगाड़ के कई अनोखे उदाहरण देखने को मिलते हैं. सभी उदाहरणों से पता चलता है कि भारतीयों की जुगाड़ करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है. वे किसी भी समस्या का समाधान जुगाड़ से निकाल लेते हैं.

