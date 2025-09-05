WATCH: बाइक को चोरी से बचाने के लिए बंदे ने लगाया ऐसा खतरनाक जुगाड़, Video देख घूम जाएगा माथा
Advertisement
trendingNow12910322
Hindi Newsजरा हटके

WATCH: बाइक को चोरी से बचाने के लिए बंदे ने लगाया ऐसा खतरनाक जुगाड़, Video देख घूम जाएगा माथा

Desi Jugaad Video: बाइक चोरी रोकने के लिए एक शख्स ने क्लच और हैंडल लॉक कर ताला लगाया. यह जुगाड़ इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है, जिसे अब तक 64 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लोग इसे फायदेमंद और मजेदार मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे साधारण उपाय बता रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WATCH: बाइक को चोरी से बचाने के लिए बंदे ने लगाया ऐसा खतरनाक जुगाड़, Video देख घूम जाएगा माथा

Desi Jugaad: बाइक चोरी से बचाने के लिए एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ किया, जिसे देख लोग दंग रह गए. वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स बाइक के हैंडल और क्लच को एक गोल रिंग में लॉक करता है और फिर ताला लगाकर उसे पूरी तरह से फंसाता है. इस तरीके से बाइक या तो स्टार्ट होते ही तेज आवाज करेगी या ब्रेक लॉक होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगी. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब तक इसे 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कुछ लोगों को यह तरीका काफी फायदेमंद लगा.

ये भी पढ़ें; महिला ने शताब्दी एक्सप्रेस के हैंडसम TTE को देख; चुपके से बनाई वीडियो, फिर कही ऐसी बात कि...

जुगाड़ देख दंग रहे गए लोग

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में साफ दिखाया गया है कि शख्स सबसे पहले बाइक के क्लच को गोल रिंग में फंसा देता है. इसके बाद उसी रिंग को हैंडल ब्रेक में लॉक कर देता है. इस तकनीक से बाइक पूरी तरह स्थिर हो जाती है और चोरी करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, यह तरीका क्लच के साथ ही प्रयोग किया गया है, लेकिन ब्रेक के साथ भी इसे आज़माया जा सकता है. छोटी मोटी चोरियों को रोकने में यह हैक काम आ सकता है, लेकिन इसकी पूरी प्रैक्टिकल प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर वायरल

इंस्टाग्राम यूजर @pakamatbro ने यह वीडियो शेयर किया और अब तक इसे 64 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि 1 लाख 69 हज़ार से ज्यादा लोग इसे पसंद किए है. लोग इसे लेकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "चोर नहीं हूं लेकिन फिर भी इसे निकाल लूंगा," जबकि दूसरे ने कहा, "अब पता तो चल गया अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं." तीसरे ने मजाक में लिखा, "ये तो बड़े आराम से निकल जाएगा. इस वायरल हैक को लोग अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं. कुछ इसे बहुत फायदेमंद मानते हैं, तो कुछ इसे साधारण और अस्थायी उपाय बता रहे हैं. छोटे लेवल तक यह तरीका बाइक चोरी रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन कोई भी इसे पूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप मेंमानें. इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर यह जुगाड़ लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा और इसे देखकर कई लोग इसे अपनाने के बारे में सोच रहे हैं.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Desi Jugaadviralvideo

Trending news

'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
;