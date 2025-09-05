WATCH: बाइक को चोरी से बचाने के लिए बंदे ने लगाया ऐसा खतरनाक जुगाड़, Video देख घूम जाएगा माथा

Desi Jugaad: बाइक चोरी से बचाने के लिए एक शख्स ने ऐसा जुगाड़ किया, जिसे देख लोग दंग रह गए. वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स बाइक के हैंडल और क्लच को एक गोल रिंग में लॉक करता है और फिर ताला लगाकर उसे पूरी तरह से फंसाता है. इस तरीके से बाइक या तो स्टार्ट होते ही तेज आवाज करेगी या ब्रेक लॉक होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगी. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब तक इसे 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कुछ लोगों को यह तरीका काफी फायदेमंद लगा.

जुगाड़ देख दंग रहे गए लोग

वीडियो में साफ दिखाया गया है कि शख्स सबसे पहले बाइक के क्लच को गोल रिंग में फंसा देता है. इसके बाद उसी रिंग को हैंडल ब्रेक में लॉक कर देता है. इस तकनीक से बाइक पूरी तरह स्थिर हो जाती है और चोरी करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, यह तरीका क्लच के साथ ही प्रयोग किया गया है, लेकिन ब्रेक के साथ भी इसे आज़माया जा सकता है. छोटी मोटी चोरियों को रोकने में यह हैक काम आ सकता है, लेकिन इसकी पूरी प्रैक्टिकल प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर वायरल

इंस्टाग्राम यूजर @pakamatbro ने यह वीडियो शेयर किया और अब तक इसे 64 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि 1 लाख 69 हज़ार से ज्यादा लोग इसे पसंद किए है. लोग इसे लेकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "चोर नहीं हूं लेकिन फिर भी इसे निकाल लूंगा," जबकि दूसरे ने कहा, "अब पता तो चल गया अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं." तीसरे ने मजाक में लिखा, "ये तो बड़े आराम से निकल जाएगा. इस वायरल हैक को लोग अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं. कुछ इसे बहुत फायदेमंद मानते हैं, तो कुछ इसे साधारण और अस्थायी उपाय बता रहे हैं. छोटे लेवल तक यह तरीका बाइक चोरी रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन कोई भी इसे पूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में न मानें. इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर यह जुगाड़ लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा और इसे देखकर कई लोग इसे अपनाने के बारे में सोच रहे हैं.