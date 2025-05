Desi Jugaad: सड़क पर कोई नहीं खरीद रहा था आम, फिर लड़के ने लगाया ऐसा तगड़ा जुगाड़

Desi Jugaad Video: आज के समय में दुकानदारी करना इतना आसान नहीं, जितना आप समझ रहे हैं. दरअसल, कॉम्प्टीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ या नई क्रिएटिविटी करनी होगी. भारत में देसी जुगाड़ का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है और लोग इस ट्रेंड के चलते नए-नए पैंतरे अपनाते हैं. कुछ लोग अपनी दुकान पर ग्राहकों को बुलाने के लिए स्पीकर लगाते हैं तो कई ऐसे होते हैं कि जगह-जगह पोस्टर-बैनर लगा देते हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने अपनी दुकान की मार्केटिंग करने के लिए नया तरीका निकाला, जिसे लोग बेहद ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

बच्चे ने आम बेचने का निकाला देसी तरीके

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा सड़क के किनारे खड़े होकर ग्राहकों को बुलाने का नया देसी तरीका ढूंढ निकाला है. हालांकि, जब वह ऐसा कर रहा था तो सामने खड़े एक शख्स ने अपनी गाड़ी से पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली. दरअसल, वह बच्चा साउथ इंडियन का पॉपुलर सॉन्ग पर डांस कर रहा था. डांस करते वक्त वह सड़क पर गुजरने वाले गाड़ियों को इशारे से अपनी दुकान पर बुला रहा था और कहना चाह रहा था कि उसकी दुकान पर आकर आम खरीद ले. बच्चे ने सड़क के किनारे आम का ठेला लगा रखा है.

A boy is dancing near a mango cart trying to get the attention of motorists (customers) in Yelawal along Mysuru-Madikeri National Highway. Dozens of such carts are lined up in the stretch during mango season.

(VC: Chetan Gowda) pic.twitter.com/eEepJSztyd

— Kodagu Connect (@KodaguConnect) May 23, 2023