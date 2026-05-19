डिग्री नहीं, दिमाग: तवे पर बार बार-बार चिपक जाते हैं ऑमलेट? लगाएं ऐसा जुगाड़, फिर नहीं होगा ऐसा

Desi Jugaad Viral Video: सुबह की जल्दबाजी में अगर आप भी ऑमलेट बनाने जाते हैं और वो तवे से चिपक कर कबाड़ हो जाता है, तो ये खबर आपके लिए ही है. सोशल मीडिया पर इन दिनों 'डिग्री नहीं, दिमाग' वाला एक ऐसा देसी जुगाड़ वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप नॉन-स्टिक तवा खरीदना भूल जाएंगे. इस कमाल की ट्रिक से आपका पुराना लोहे या स्टील का तवा भी बिल्कुल मक्खन की तरह काम करने लगेगा और ऑमलेट बिना चिपके तवे पर तैरने लगेगा. आइए जानते हैं इस जादुई और आसान किचन हैक के बारे में.

ऑमलेट लवर्स की सबसे बड़ी टेंशन

अंडा खाना सेहत के लिए जितना अच्छा है, इसे बनाना कभी-कभी उतना ही सिरदर्द बन जाता है. खासकर तब, जब आपके पास नॉन-स्टिक पैन न हो और आप लोहे या स्टील के तवे पर ऑमलेट बना रहे हों. अक्सर जैसे ही तवे पर अंडा फोड़कर डाला जाता है, वह नीचे से बुरी तरह चिपक जाता है. उसे पलटने की कोशिश में ऑमलेट का कबाड़ा हो जाता है और वो भुर्जी बन जाता है. लेकिन अब आपको इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

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Quem conhecia essa dica? pic.twitter.com/90kYdjwMqq — Julio Schneider (@juliovschneider) May 17, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ देसी जुगाड़

इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में एक शख्स ने बिना किसी महंगे नॉन-स्टिक पैन के, साधारण स्टील तवे पर परफेक्ट ऑमलेट बनाकर दिखाया है. लोग इस शख्स के दिमाग की खूब तारीफ कर रहे हैं. इस जुगाड़ को करने के लिए आपको बाहर से कुछ भी खरीदकर लाने की जरूरत नहीं है, बस आपके किचन का पानी ही सारा खेल बदल देगा.

क्या है ये पानी वाला वायरल हैक?

चलिए अब आपको बताते हैं कि इस जादुई ट्रिक को आपको अपने किचन में कैसे इस्तेमाल करना है. सबसे पहले अपने लोहे या स्टील के तवे को गैस पर रखकर अच्छी तरह गरम कर लें. जब तवा बहुत तेज गरम हो जाए, तो उस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कें. पानी डालते ही वो तवे पर नाचने लगेगा. इसके तुरंत बाद एक साफ सूती कपड़े से तवे को पोंछ लें. अब तवे पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल (तेल) डालें और उसे पूरे तवे पर फैला लें.

तवा बन जाएगा बिल्कुल नॉन-स्टिक

तवे को पोंछकर तेल लगाने के बाद, अब आप इस पर अंडा फोड़कर डालें या ऑमलेट का घोल फैलाएं. आप देखेंगे कि अंडा तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा. जैसे ही ऑमलेट नीचे से पकेगा, वह अपने आप तवे की सतह को छोड़ देगा. आप इसे बहुत ही आसानी से पलट सकेंगे. इस ट्रिक को आजमाने के बाद आपका स्टील या लोहे का तवा भी किसी महंगे नॉन-स्टिक पैन से कम नहीं लगेगा.

साइंस भी करता है इस ट्रिक को सपोर्ट

इस देसी जुगाड़ के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, जिसे 'लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट' (Leidenfrost Effect) कहा जाता है. जब बहुत गरम सतह पर पानी डाला जाता है, तो पानी की बूंदों के नीचे भाप की एक पतली परत बन जाती है. यह परत अंडे और तवे के बीच सीधे संपर्क को रोकती है. इसके बाद जब तेल डाला जाता है, तो तवे की सतह पूरी तरह स्मूद हो जाती है. तो देर किस बात की, कल सुबह के नाश्ते में आप भी इस 'डिग्री नहीं दिमाग' वाले हैक को जरूर आजमाएं.

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