बाइक पर बैठे बच्चे गिरा देते हैं रास्ते में चप्पल? आप भी ट्राई कर सकते हैं ये आइडिया

बाइक पर बैठे बच्चे गिरा देते हैं रास्ते में चप्पल? आप भी ट्राई कर सकते हैं ये आइडिया

Desi Jugaad Video: जुगाड़ बनाने वालों की कोई कमी नहीं है. कुछ लोग इतने जुगाड़ू होते हैं कि कैसी भी सिचुएशन हो, कोई न कोई जुगाड़ खोज ही लेते हैं. एक पिता ने ऐसा आइडिया निकाला कि अब बाइक पर बैठे बच्चे के पैर से चप्पल गिरेगी ही नहीं. वीडियो देख यूजर्स जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:44 PM IST
बाइक पर बैठे बच्चे गिरा देते हैं रास्ते में चप्पल? आप भी ट्राई कर सकते हैं ये आइडिया

Viral Video: यूं तो आपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक जुगाड़ के वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये जुगाड़ नहीं देखा होगा. ये आइडिया आप भी फॉलो कर सकते हैं. यूजर्स आइडिया की तारीफ कर रहे हैं. एक पिता ने ऐसा दिमाग लगाया है कि अब बाइक पर बैठी बिटिया के पैर से चप्पल नहीं गिरेगी. 

अक्सर बच्चे बाइक या स्कूटी पर बैठकर चप्पल रास्ते में ही गिरा देते हैं. उनको पता भी नहीं चलता कि चप्पल कहां गिर गई है. अगर आप भी अपने छोटे बच्चे को बाइक या स्कूटी पर बैठाकर सफर करते हैं तो आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा. ऐसे में एक पिता ने इस समस्या का ऐसा समाधान निकाला जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं पापा ने क्या जुगाड़ किया? 

ट्रैक्टर के पहियों पर लग्जरी फील! सोशल मीडिया पर वायरल हुई अजीब जुगाड़ गाड़ी

रस्सी से बांध दी चप्पल

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्ची बाइक पर बैठकर पिता के साथ जा रही है. ऐसे में पापा ने बेटी की चप्पल को एक धागे से बांध रखा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची ने जो चप्पल पहनी है, उसमें एक धागा बंधा है. जिसका दूसरा सिरा बाइक के हैंडल से बंधा है. ऐसे में पिता का ये आइडिया तब सफल हुआ जब बच्ची के पैर से चप्पल निकली लेकिन सड़क पर नहीं गिरी, बल्कि हवा में लटक गई. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Chai_Angelic नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 60 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, 'मेरी चप्पल गिर जाती तो पापा एक ही बात बोलते तू क्यों नहीं गिरी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे बचपन की याद आ गई, ऐसा बहुत बार हुआ है.' वहीं एक अन्य यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'ये जुगाड़ इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए.' 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

