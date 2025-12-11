Advertisement
Desi Jugaad: गीजर छोड़िए, घर के बाथरूम में बनाया ऐसा तगड़ा जुगाड़! ठंड में गरमा-गरम आ रहा पानी

Winter Viral Hack: ठंड के मौसम में एक शख्स का अनोखा जुगाड़ वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बिना गीजर के कनस्तर और आग की मदद से गरम पानी से नहाने का तरीका निकाल लिया है. सोशल मीडिया पर लोग इस जुगाड़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:10 PM IST
Desi Jugaad Video: ठंड का सीजन शुरू हो चुका है और अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मजेदार वीडियो वायरल हो रहे हैं. लोग अक्सर घरों में गीजर की तलाश में रहते हैं ताकि ठंडे पानी से नहाना न पड़े. हालांकि, हर किसी के घर में गीजर नहीं लगा होता तो लोग पानी गैस पर गरम करते हैं या फिर पानी गरम करने वाली रॉड लेकर आते हैं और उसी से ही गरम पानी में नहाते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुगाड़ से सारा काम कर लेते हैं और खर्चा बिल्कुल भी नहीं करते. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स गरम पानी से नहाने के लिए तगड़ा जुगाड़ किया है.

यह भी पढ़ें: घर पर रंगरेलिया मना रहा था पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ...

आखिर कैसे बना रखा है ये जुगाड़?

इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बाथरूम में नल के सामने बैठा हुआ है और गरम पानी से नहाने के लिए सबसे पहले एक कनस्तर को बीच हवा में टांग दिया. उसके नीचे उसने एक तसले में लकड़ियों से जली हुई आग को रख दिया. नल की टोटी खोल दी है और पानी पहले उस कनस्तर में गिर रहा है. शख्स ने जुगाड़ से कनस्तर के निचले हिस्से पर छेद कर दिया है ताकि पानी गरम होकर उसके ऊपर की तरफ गिरे. ऐसा जुगाड़ शायद ही आपने पहले कहीं पर देखा होगा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

 

यह भी पढ़ें: ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड निकला 3 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर! मालिक को पता चला तो उड़ गई नींद

वीडियो पर लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को @HasnaZaruriHai ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, "गीजर कंपनी वाले सदमे में है." एक दिन पहले शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 40 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लाइक्स आए हैं. इस वीडियो पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने लिखा, "कौन कैहता हे भारत पीछे है जुगाड़ करने में." एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये जुगाड़ बाहर नहीं जाना चाहिए." एक तीसरे ने लिखा, "डिजिटल मशीन का अविष्कार हो गया". वहीं एक और ने लिखा, "ऐसा ही जुगाड़ हर किसी के पास होना चाहिए. बेहतरीन जुगाड़ है गीजर वाले जाए भाड़ में."

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

