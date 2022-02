महिला ने देसी जुगाड़ लगाकर ऐसे पकड़ा खौफनाक सांप, IFS अधिकारी भी हो गईं प्रभावित

Snake Catching Video: सोशल मीडियो पर इन दिनों केरल के तिरुवनंतपुरम का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, इस वीडियो में एक महिला कट्टक्कड़ा इलाके से एक खौफनाक सांप पकड़ती दिखाई दे रही है. खास बात यह है कि महिला ने देसी जुगाड़ लगाकर इस खौफनाक सांप को पकड़ा है. सांप पकड़ने वाली इस महिला नाम रोशनी है.

महिला के सांप पकड़ने की स्टाइल से IFS अफसर सुधा रमन भी बहुत प्रभावित हुई हैं. IFS अधिकारी सुधा रमन ने रोशनी के सांप पकड़ने वाले वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘एक बहादुर वन कर्मचारी रोशनी ने कट्टकड़ा में मानव बस्तियों से खतरनाक सांप को पकड़ा. रोशनी सांप पकड़ने में एक्सपर्ट है. देशभर के वन विभागों में महिला बल अच्छी संख्या में बढ़ रहा है.'

बता दें कि रोशनी एक फॉरेस्ट स्टाफ है. रोशनी के सांप पकड़ने का 45 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग रोशनी की समझदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि रोशनी ने एक कपड़े के झोले के सहारे सांप को पकड़ा है. इस कपड़े के झोले को रोशनी ने सांप के सामने इस तरह रखा कि सांप उसे बिल समझ बैठा और उसमें घुस गया. इससे सांप के काटने का खतरा खत्म हो गया. देखें वीडियो-

A brave Forest staff Roshini rescues a snake from the human habitations at Kattakada. She is trained in handling snakes.

Women force in Forest depts across the country is growing up in good numbers. VC @jishasurya pic.twitter.com/TlH9oI2KrH

— Sudha Ramen (@SudhaRamenIFS) February 3, 2022