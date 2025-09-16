Desi Jugaad: ब्रेक लगाते ही निकलता है पानी, भंडारे का नया जुगाड़ हिला देगी आपकी खोपड़ी
Gurudwara Desi Jugaad Video: अगर आप कभी गुरुद्वारे गए हैं तो जानते होंगे कि लंगर सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक अनुभव है. यहां रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाता है और यह सबकुछ सेवा भाव से चलता है. लोग खुद ही खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं और श्रद्धालुओं को भोजन परोसते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:17 AM IST
Desi Jugaad Viral Video: अगर आप कभी गुरुद्वारे गए हैं तो जानते होंगे कि लंगर सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक अनुभव है. यहां रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाता है और यह सबकुछ सेवा भाव से चलता है. लोग खुद ही खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं और श्रद्धालुओं को भोजन परोसते हैं. यही लंगर की खूबसूरती है कि सभी निःस्वार्थ सेवा करते हैं.

पानी परोसने का अनोखा जुगाड़ क्या है?

हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी. इसमें एक शख्स गुरुद्वारे के लंगर में पानी परोसता दिख रहा है, लेकिन अंदाज बिल्कुल हटके है. ट्रे या जग लेकर घूमने की बजाय उसने अपने पास एक छोटा-सा ट्रॉली वॉटर डिस्पेंसर बनाया है. इसमें लगे नल को वह अपनी गाड़ी के ब्रेक हैंडल से कंट्रोल करता है. जैसे ही कोई गिलास बढ़ाता है, वह ब्रेक दबाता है और पानी निकल आता है. आसान और तेज तरीका- बिना मेहनत, फुल एफिशिएंसी!

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

वीडियो देखते ही लोगों ने कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने लिखा, “जब पुष्पा पानी परोसता है… झुकेगा नहीं.” तो किसी ने मजाक में कहा, “ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है भाई”. वहीं एक यूजर ने चुटकी ली, “इससे तो हाथ से ही जल्दी पानी पिलाया जा सकता है.” मजाक के साथ-साथ तारीफ भी हुई. कई लोगों ने लिखा कि इंडिया का असली टैलेंट ऐसे जुगाड़ों में दिखता है. एक यूजर ने तो कहा, “गलती से भी इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए.” वहीं, किसी ने सुझाव दिया , “सेंसर टैप लगा देते, दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती.”

 

 

क्या ये जुगाड़ नया है या पुरानी परंपरा?

कई यूजर्स ने यह भी बताया कि ऐसा तरीका नया नहीं है. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) में भी सालों से पानी इसी तरह से परोसा जाता है. यानी यह न सिर्फ जुगाड़ है बल्कि एक परंपरा भी है, जिसे नए ढंग से पेश किया गया. भारत की क्रिएटिविटी अक्सर सबसे अनोखे मौकों पर सामने आती है. अगले बार जब आप किसी गुरुद्वारे जाएं, तो शायद आपको ऐसे और भी दिलचस्प और हैरतअंगेज जुगाड़ देखने को मिल जाएं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;