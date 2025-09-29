फेमस होने के लिए लड़कों ने 'सूप' में कर दिया पेशाब, 4000 लोगों खाया वहीं खाना; फिर कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

Trending Photos
Shanghai Hotpot Scandal: चीन के शंघाई शहर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. यहां दो 17 वर्षीय किशोरों ने एक बेहद गंदी हरकत कर दी. उन्होंने मशहूर हैडीलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेंट में शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ डिनर करते समय हॉटपॉट के सूप में पेशाब कर दिया. लड़के वू और टैंग नामक किशोर इस घटना का वीडियो बनाकर डॉयिन (चीन का टिकटॉक) पर अपलोड कर बैठे. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और देशभर में गुस्सा फैल गया. नेटिजन्स ने इन्हें गिरा हुआ और नीच करार दिया.
कितने लोग हुए इस घटना से प्रभावित?
जांच में सामने आया कि इस दूषित ब्रॉथ से तैयार खाना करीब 4,000 ग्राहकों ने खाया. इस घटना ने रेस्टोरेंट की छवि को बुरी तरह प्रभावित किया और भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया. कंपनी ने तुरंत शाखा बंद कर दी और सभी ग्राहकों को रिफंड दिया.
कोर्ट ने क्यों ठोका 2.2 मिलियन युआन का जुर्माना?
भले ही आरोपी नाबालिग थे और जेल नहीं भेजे गए, लेकिन कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया. 16 सितंबर 2025 को शंघाई कोर्ट ने चीन के सिविल कोड के तहत माता-पिता को जिम्मेदार मानते हुए 2.2 मिलियन युआन (करीब 2.5 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया. साथ ही परिवारों को वीबो पर सार्वजनिक माफीनामा भी प्रकाशित करना पड़ा. जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “यह हरकत न केवल सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि सार्वजनिक शालीनता का अपमान भी है.” वू और टैंग के माता-पिता ने मीडिया के सामने गहरी शर्मिंदगी जताई और बताया कि उनके बच्चे ड्रग्स की लत से भी जूझ रहे थे.
आगे बच्चों पर क्या कार्रवाई हुई?
कोर्ट ने दोनों किशोरों को कम्युनिटी सर्विस, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और सोशल मीडिया बैन की सजा भी सुनाई. यह घटना इस बात की चेतावनी है कि सोशल मीडिया पर फेम पाने की दीवानगी कैसे नौजवानों को खतरनाक रास्ते पर धकेल सकती है.