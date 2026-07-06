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कपल का जलवा! तेज गर्मी के बावजूद 66 हॉट डॉग ठूंसकर पति ने जीते 9.5 लाख रुपये, पत्नी ने भी कब्जा लिया महिलाओं का टाइटल

US Hot Dog Competition News: अमेरिका स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित सालाना हॉट डॉग प्रतियोगिता में एक कपल छाया रहा. तेज गर्मी के बावजूद पति ने 66 हॉट डॉग ठूंसकर खिताब और 9.5 लाख रुपये जीत लिए. वहीं पत्नी भी पीछे नहीं रही और सबसे ज्यादा हॉट डॉग खाकर महिलाओं का टाइटल कब्जा लिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 06, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:35 AM IST
कपल का जलवा! तेज गर्मी के बावजूद 66 हॉट डॉग ठूंसकर पति ने जीते 9.5 लाख रुपये, पत्नी ने भी कब्जा लिया महिलाओं का टाइटल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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