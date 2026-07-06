/कपल का जलवा! तेज गर्मी के बावजूद 66 हॉट डॉग ठूंसकर पति ने जीते 9.5 लाख रुपये, पत्नी ने भी कब्जा लिया महिलाओं का टाइटल

अपनी प्रतियोगिता में जीत के बाद वे तालियां बजाकर पति जोए को प्रोत्साहित करती रहीं. एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए सुडो ने बताया, 'मैंने खुद से कहा कि मुझे मसल मेमोरी पर भरोसा करना होगा और भीड़ ने मुझे आज फिर बेल्ट दिलाने में मदद की.' बताते चलें कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता वर्ष 1972 से चली आ रही है. इस कंपीटिशन को हर साल न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड में मूल नाथन्स फेमस रेस्तरां के सामने आयोजित किया जाता है.