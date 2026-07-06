/कपल का जलवा! तेज गर्मी के बावजूद 66 हॉट डॉग ठूंसकर पति ने जीते 9.5 लाख रुपये, पत्नी ने भी कब्जा लिया महिलाओं का टाइटल

US Hot Dog Competition 2026 Winner: क्या आप सोच सकते हैं कि आपको कोई खाने-पीने की पार्टी दे और आप उसमें छककर खाएं. इसके बाद आप लाखों रुपये इनाम में भी जीत जाएं. लेकिन यह सच है. दो महिला-पुरुष प्रतिभागियों ने हॉट डॉग प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा स्नैक्स खाए और चैंपियनशिप अपने नाम कर ली. इस जीत पर दोनों को लाखों रुपये इनाम में दिए गए. यह प्रतियोगिता अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर हुई.
अमेरिका के कोनी आइलैंड पर हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में जोए चेस्टनट ने पुरुष वर्ग में 66 हॉट डॉग खाए. इसके साथ ही उन्होंने 18वीं बार प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत पर उन्हें
प्रतिष्ठित मस्टर्ड येलो बेल्ट प्रदान की गई. साथ ही, 10 हजार डॉलर यानी करीब 9.5 लाख रुपये का इनाम भी दिया गया.
इस प्रतियोगिता में उनकी यह लगातार दूसरी जीत रही. वे इस प्रतियोगिता में 21 बार हिस्सा ले चुके थे. जिसमें 18 बार वे विजेता रहे हैं. उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे पैट्रिक बर्टोलेटी को हराया, जो 51 हॉट डॉग ही खा पाए. जोए चेस्टनट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 76 हॉट डॉग खाने का है, जो उन्होंने 2021 में बनाया था.
जीत के बाद खुशी से चहक रहे चेस्टनट ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा,'4 जुलाई को यहां खाना मेरे लिए सपना है. माहौल बिजली जैसा है. धरती पर इससे बेहतर जगह नहीं है.'
चेस्टनट ने माना कि तेज गर्मी ने उन्हें थका दिया, जिसकी वजह से तेज खाने की उनकी क्षमता पर असर पड़ा. उन्होंने कहा,'आमतौर पर ज्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में इतनी जगह नहीं बचती, लेकिन आज बच गई. मैंने खुद को यह सोचने नहीं दिया कि गर्मी मुझे प्रभावित करेगी. मैं शांत रहकर आगे बढ़ता रहा. अगर मैं जोर लगाता तो चीजें गले में अटक सकती थीं, इसलिए मुझे शांत रहना था.'
वहीं मिकी सुडो ने 38.75 हॉट डॉग खाकर महिला वर्ग का खिताब जीता. उन्होंने रिकॉर्ड 12वीं बार यह टाइटल अपने नाम किया. दिलचस्प बात ये है कि मिकी सुडो पुरुष वर्ग के विजेता जोए चेस्टनट की पत्नी हैं. हालांकि वे भी अपने टॉप रिकॉर्ड तक पहुंचने में चूक गईं, जो उन्होंने 2021 में बनाया था. तब उन्होंने एक ही बार में रिकॉर्ड 51 हॉट डॉग खा डाले थे.
अपनी प्रतियोगिता में जीत के बाद वे तालियां बजाकर पति जोए को प्रोत्साहित करती रहीं. एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए सुडो ने बताया, 'मैंने खुद से कहा कि मुझे मसल मेमोरी पर भरोसा करना होगा और भीड़ ने मुझे आज फिर बेल्ट दिलाने में मदद की.' बताते चलें कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता वर्ष 1972 से चली आ रही है. इस कंपीटिशन को हर साल न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड में मूल नाथन्स फेमस रेस्तरां के सामने आयोजित किया जाता है.