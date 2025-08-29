कुछ ही घंटों में राख से ढक जाएगा टोक्यो? माउंट फूजी ज्वालामुखी को लेकर AI वीडियो से खौफ में लोग
Advertisement
trendingNow12900882
Hindi Newsजरा हटके

कुछ ही घंटों में राख से ढक जाएगा टोक्यो? माउंट फूजी ज्वालामुखी को लेकर AI वीडियो से खौफ में लोग

Mount Fuji Volcano: जापान का माउंट फूजी सबसे प्राचीन ज्वालामुखी है. इसको लेकर जापान की सरकार ने एक AI वीडियो बनाया है. इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि अगर ये ज्वालामुखी फटेगा तो क्या-क्या स्थितियां हो सकती हैं और इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुछ ही घंटों में राख से ढक जाएगा टोक्यो? माउंट फूजी ज्वालामुखी को लेकर AI वीडियो से खौफ में लोग

Mount Fuji Volcano AI Video: जापान में ज्वालामुखी आपदा तैयारी दिवस के मौके पर अधिकारियों ने एक अनोखा कदम उठाया है. दरअसस अधिकारियों ने माउंट फूजी के संभावित विस्फोट का एक AI जेनरेटेड वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो का मकसद टोक्यो के 3.7 करोड़ लोगों को इस तरह की आपदा के लिए तैयार करना है. दरअससल माउंट फूजी में 1707 के बाद से कोई विस्फोट नहीं हुआ है. जहां टोक्यो सरकार का यह वीडियो दिखाता है कि अगर ज्वालामुखी फटता है तो क्या हो सकता है. वीडियो में दिखाया गया है कि ज्वालामुखी की राख कुछ ही घंटों में टोक्यो तक पहुंच सकती है, जो शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर है. वहीं इसके चलते ट्रांसपोर्ट, बिजली और खाने की सप्लाई भी रुक सकती है और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है.

दरअसल इस AI जेनरेटेड वीडियो में एक जरूरी संदेश दिया गया है. जहां बताया गया है कि सबको तथ्यों से लैस होना चाहिए और अपनी डेली लाइफ में आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए. वीडियो में एक परिवार को दिखाया गया है, जिसने अपने घर में डिब्बाबंद खाना और फर्स्ट एड किट रखी हुई है. वहीं यह भी बताया गया है कि विस्फोट कभी भी और बिना चेतावनी के हो सकता है. करीब 100 किलोमीटर तक ज्वालामुखी की राख कुछ ही घंटों में मध्य टोक्यो को ढक लेती है.

लोगों की प्रतिक्रियाएं
वायरल हुए वीडियो ने टोक्यो के लोगों को चिंता में डाल दिया है. जहां वीडियो को लेकर 57 वर्षीय शिनीचिरो कारिया ने कहा, "क्या वाकई विस्फोट के कोई संकेत हैं? हम अचानक से ऐसी बातें क्यों सुन रहे हैं कि टोक्यो में भी 10 सेंटीमीटर तक राख गिर सकती है?" वहीं, मिशिमा शहर की हिरोमी ओकी ने कहा कि वह अगले दिन ही आपातकालीन सामान खरीदने की योजना बना रही हैं. उन्होंने कहा, "प्रकृति की शक्ति इतनी विशाल है कि शायद हमें थोड़ा डरना बेहतर है." टोक्यो सरकार का वीडियो को लेकर कहना है कि उन्हें वीडियो के बारे में लोगों से कोई शिकायत नहीं मिली है. उनका कहना है कि यह वीडियो लोगों को सही जानकारी देने और आपातकाल के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जापान की आपदा तैयारी
यह देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है. यहां भूकंप, टाइफून, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाएं आती रहती हैं. हालांकि इन स्थितियों से निपटने के लिए जापान की तैयारी भी काफी मजबूत है. वहीं आपदा को लेकर टोक्यो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने बताया कि सरकार सालों से ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आदि पर मॉडल बना रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माउंट फूजी जल्द ही फटने वाला है.

बता दें कि माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है. यह पहले करीब हर 30 साल में फटता था, लेकिन 18वीं सदी से यह शांत है. वहीं आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के करीब 1,500 सक्रिय ज्वालामुखियों में से लगभग 111 जापान में हैं, जो 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Mount Fuji Volcano AI VideoViral Video

Trending news

मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मुंबई पहुंचे मनोज जरांगे, आजाद मैदान में करेंगे जनसभा
Maharashtra news
मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मुंबई पहुंचे मनोज जरांगे, आजाद मैदान में करेंगे जनसभा
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
;