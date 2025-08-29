कुछ ही घंटों में राख से ढक जाएगा टोक्यो? माउंट फूजी ज्वालामुखी को लेकर AI वीडियो से खौफ में लोग

Mount Fuji Volcano AI Video: जापान में ज्वालामुखी आपदा तैयारी दिवस के मौके पर अधिकारियों ने एक अनोखा कदम उठाया है. दरअसस अधिकारियों ने माउंट फूजी के संभावित विस्फोट का एक AI जेनरेटेड वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो का मकसद टोक्यो के 3.7 करोड़ लोगों को इस तरह की आपदा के लिए तैयार करना है. दरअससल माउंट फूजी में 1707 के बाद से कोई विस्फोट नहीं हुआ है. जहां टोक्यो सरकार का यह वीडियो दिखाता है कि अगर ज्वालामुखी फटता है तो क्या हो सकता है. वीडियो में दिखाया गया है कि ज्वालामुखी की राख कुछ ही घंटों में टोक्यो तक पहुंच सकती है, जो शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर है. वहीं इसके चलते ट्रांसपोर्ट, बिजली और खाने की सप्लाई भी रुक सकती है और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है.

दरअसल इस AI जेनरेटेड वीडियो में एक जरूरी संदेश दिया गया है. जहां बताया गया है कि सबको तथ्यों से लैस होना चाहिए और अपनी डेली लाइफ में आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए. वीडियो में एक परिवार को दिखाया गया है, जिसने अपने घर में डिब्बाबंद खाना और फर्स्ट एड किट रखी हुई है. वहीं यह भी बताया गया है कि विस्फोट कभी भी और बिना चेतावनी के हो सकता है. करीब 100 किलोमीटर तक ज्वालामुखी की राख कुछ ही घंटों में मध्य टोक्यो को ढक लेती है.

लोगों की प्रतिक्रियाएं

वायरल हुए वीडियो ने टोक्यो के लोगों को चिंता में डाल दिया है. जहां वीडियो को लेकर 57 वर्षीय शिनीचिरो कारिया ने कहा, "क्या वाकई विस्फोट के कोई संकेत हैं? हम अचानक से ऐसी बातें क्यों सुन रहे हैं कि टोक्यो में भी 10 सेंटीमीटर तक राख गिर सकती है?" वहीं, मिशिमा शहर की हिरोमी ओकी ने कहा कि वह अगले दिन ही आपातकालीन सामान खरीदने की योजना बना रही हैं. उन्होंने कहा, "प्रकृति की शक्ति इतनी विशाल है कि शायद हमें थोड़ा डरना बेहतर है." टोक्यो सरकार का वीडियो को लेकर कहना है कि उन्हें वीडियो के बारे में लोगों से कोई शिकायत नहीं मिली है. उनका कहना है कि यह वीडियो लोगों को सही जानकारी देने और आपातकाल के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है.

जापान की आपदा तैयारी

यह देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है. यहां भूकंप, टाइफून, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाएं आती रहती हैं. हालांकि इन स्थितियों से निपटने के लिए जापान की तैयारी भी काफी मजबूत है. वहीं आपदा को लेकर टोक्यो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने बताया कि सरकार सालों से ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आदि पर मॉडल बना रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माउंट फूजी जल्द ही फटने वाला है.

बता दें कि माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है. यह पहले करीब हर 30 साल में फटता था, लेकिन 18वीं सदी से यह शांत है. वहीं आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के करीब 1,500 सक्रिय ज्वालामुखियों में से लगभग 111 जापान में हैं, जो 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है.