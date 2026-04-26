Viral Video: कुत्ते-बिल्ली नहीं, घर में पाल रखा अजगर! महिला के वीडियो ने उड़ाए लोगों के होश

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. @mahatojyoti116_love नाम के अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया गया. इस अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें अजगर जैसा खतरनाक सांप पालतू बनाकर रखा दिखाया गया है. एक वीडियो में तो अजगर संदूक में नजर आता है. कभी ये महिला अपने बिस्तर पर धामिन सांप के साथ नजर आती है. मतलब, लोग कुत्ते-बिल्ली पालते हैं और इस महिला ने धामिन सांप और अजगर पाल रखा है. अकाउंट पर ज्योति नाम के साथ खुद को महादेव की दीवानी लिखा है. अब इस महिला के एक खतरनाक वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए हैं. वीडियो देख लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता है. महिला बेड पर अजगर को दुलार करती नजर आ रही है. हालांकि, ये काफी रिस्की है, लेकिन लोग इसे मां की ममता से जोड़कर देख रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बेड पर लेटी है और उसकी गोद में एक विशाल अजगर है. महिला अजगर को ऐसे दुलार कर रही है जैसे कोई मां अपने बच्चे को प्यार कर रही हो. इस दौरान बेड पर एक धामिन सांप भी नजर आता है. महिला ने अजगर और धामिन सांप पाल रखा है. दूसरे वीडियो में एक धामिन सांप उसके हाथ में लिपटा नजर आता है. ऐसा लग रहा है ये अजगर और धामिन सांप महिला के परिवार का हिस्सा बन गए हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 8.7 लाख से ज्यादा व्यूज और सवा लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स हैरान हैं और पूछ रहे हैं​ कि क्या आपको डर नहीं लगता है. एक यूजर ने लिखा, "मैं तो देखते ही भगवान के पास चली जाऊं."

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Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.