Dhinchak Pooja के नए गाने 'एक और सेल्फी लेने दो' ने मचाई सनसनी, यूजर्स बोले- हे भगवान! उठा ले...

Dhinchak Pooja Ek or Selfie Lene Do: सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स के लिए ढिंचैक पूजा (Dhinchak Pooja) कोई अपरिचित नाम नहीं है. इंटरनेट सेंशेशन और एक्स 'बिग बॉस 11' कंटेस्टेंट (Ex Bigg Boss Contestant) पूजा कुछ साल पहले 'सेल्फी मैंने ले ली आज' (Selfie Maine Leli Aaj) के साथ वायरल हुई थी. इसके बाद उन्होंने 'स्वैग वाली टोपी' और 'दिलों का शूटर' जैसे अन्य गाने गाये. साथ ही 2020 में कई कोविड-थीम वाले गीतों के साथ काम किया.

ढिंचैक पूजा के नए गाने ने मचाया तहलका

फिलहाल, वह अब 'एक और सेल्फी लेने दो' (Ek Or Selfie Lene Do) के साथ वापस आ गई हैं और यह उतना ही क्रिंगी है जितना आपने होने की उम्मीद की थी. YouTube पर अपलोड किए गए एक वीडियो में, पूजा को एक सफेद पोशाक में एफिल टॉवर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका के सामने सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है. पूजा ढिंचैक गाने में सभी स्टैच्यू के सामने सेल्फी लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया. गाने में 'रात के बज गए एक या दो, एक और सेल्फी लेने दो. बाकी सब को सोने दो, मुझे सेल्फी लेने दो. एफिल टावर के सामने, ताजमहल के पास. बुर्ज खलीफा के नीचे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ' लिरिक्स सुनी जा सकती है.

देखें वीडियो-

सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा वायरल

वीडियो को 42,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. पूजा ने अपने यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है लेकिन इस वीडियो को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है, जिसे देख लोग खूब हंस रहे हैं. नेटिजन्स मीम्स शेयर करके ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्विटर पर मजाक में लिखा, 'आप रोज गाना लाया करो मैम जिंदगी अच्छी कटेगी.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नमस्ते पूजा, दुनिया में काफी समस्याएं हैं, जल्दी से एक गाना रिलीज कर दो ताकि बाकी सारी समस्या कम लगने लगे. प्लीज.' पिछले साल, उसने 'दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर दिलों का शूटर' नाम का सॉन्ग रिलीज किया था.