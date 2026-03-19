हिंदू बहुत डरपोक कौम है... लीक हुआ 'धुरंधर 2' का सबसे धाकड़ सीन! आतंकी को घुटनों पर लाकर बुलवाया 'भारत माता की जय'

Dhurandhar 2 Best Scene Leak: फिल्म धुरंधर 2 का एक अहम सीन रिलीज के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे 'बेस्ट सीन' बताया जा रहा है. इस क्लिप में रणवीर सिंह का किरदार हमजा एक आतंकी से बदला लेता नजर आता है. वहीं आर माधवन का किरदार वीडियो कॉल पर उससे बात करता दिखता है. यह सीन काफी इमोशनल और इंटेंस है, लेकिन इसके लीक होने से फैंस का मजा किरकिरा हो गया.

क्यों भड़क गए फैंस स्पॉइलर को लेकर?

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैलने लगा, फैंस ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी. कई लोगों का कहना है कि ऐसे स्पॉइलर फिल्म देखने का एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार अपील कर रहे हैं कि कोई भी फिल्म के सीन शेयर न करे. कुछ ने तो सीधे फिल्ममेकर को टैग कर ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई की मांग भी की.

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क्या कलाकारों को भी झेलना पड़ा विवाद?

फिल्म के एक डायलॉग को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म में आतंकी का किरदार निभा रहे विवेक सिन्हा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने उनके किरदार और असल जिंदगी को मिलाकर उन पर निशाना साधा. इसके बाद विवेक सिन्हा को सफाई देनी पड़ी कि वह असल में ऐसे विचार नहीं रखते और यह सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा है.

Best Scene from #Dhurandhar2 Bharat Mata Ki Jai pic.twitter.com/tfbPccrj9I — Aanand Krishna (@aanand_krishnaa) March 18, 2026

क्या मिला फिल्म को सेलिब्रिटीज का सपोर्ट?

विवाद के बीच फिल्म को बड़े सितारों का समर्थन भी मिला है. साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म की जमकर तारीफ की और इसे “पैट्रियोटिज्म के साथ स्वैग” बताया. उन्होंने रणवीर सिंह की एक्टिंग और डायरेक्टर आदित्य धर की भी सराहना की. इस पर आर माधवन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके करियर के लिए खास पल है.

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क्या बॉक्स ऑफिस पर भी दिखा असर?

इतने विवादों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. धुरंधर 2: द रिवेंज ने अब तक दुनिया भर में करीब 75 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. भारत में इसका कलेक्शन 52 करोड़ से ज्यादा रहा, जबकि विदेशों से भी अच्छी कमाई हुई है. फिल्म कई हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई है और दर्शकों की भीड़ लगातार बनी हुई है. स्पॉइलर विवाद, सोशल मीडिया बहस और स्टार्स की तारीफ, इन सबके बीच धुरंधर 2 लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म ने जिस तरह से शुरुआत की है, उससे उम्मीद की जा रही है कि यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो सकती है.