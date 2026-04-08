संस्कृत में गाया धुरंधर-2 का ये गाना, रातोंरात वायरल हो गई लड़की, क्या आपने सुना है?

Jaiye Sajana Viral Reel: 19 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर-2' ने तीसरे हफ्ते तक देश में 1 हजार करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ​आदित्य धर की धुरंधर ने स्पाई मूवी का एक नया और हाई ट्रेंड सेट कर दिया है. धुरंधर के फर्स्ट पार्ट के टाइटल ट्रैक 'Dhurandhar - Title Track' का खुमार उतरा नहीं था कि धुरंधर टू के 'जाइये सजना' (Jaiye Sajana) ने सबका दिल जीत रखा है.

​पिछले कई दिनों 'जाइये सजना' (Jaiye Sajana) सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, यूजर्स इस सॉन्ग पर जमकर रील बना रहे हैं. धुरंधर-2 का 'जाइये सजना' रोमांटिक प्लस सेड सॉन्ग है. यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'जाइये सजना' गाने को एक लड़की ने संस्कृत भाषा में गाया है. लड़की का ये नया संस्कृत वर्जन 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. क्या आपने भी देखा है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कहती है, "अगर धुरंधर का ये पंजाबी सॉन्ग संस्कृत में होता तो..." इसके बाद ये लड़की 'जाइये सजना' को उसी के म्यूजिक पर संस्कृत भाषा में गाना शुरू करती है. जैसे गाना शुरू होता है, लगता ही नहीं कि कोई बहुत बढ़ा बदलाव हुआ है, यानी भाषा बदल जाने से भी वही सेम वाइब आ रही थी. लोगों को 'जाइये सजना' का ये संस्कृत वर्जन खूब पसंद आ रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

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1600 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर-2' ने तीन हफ्ते में करीब 1640–1650 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और स्पाई मूवी का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है. देश के अंदर कमाई की बात करें तो 'धुरंधर-2' 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है.

वायरल हो गया वीडियो

'जाइये सजना' को संस्कृत भाषा में गानी वाली लड़की का वीडियो इंस्टाग्राम पर @sanskritsparrow नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 8.3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 80 हजार से ज्यादा लाइक भी मिल चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

'जाइये सजना' का संस्कृत वर्जन सुन यूजर्स मजेदार और अच्छा रिस्पोंस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "संस्कृत हर भाषा की जननी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आमतौर पर भाषा चेंज करने से वाइब बदल जाती है, लेकिन यहां वही है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.