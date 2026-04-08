Advertisement
trendingNow13170944
Hindi Newsजरा हटकेसंस्कृत में गाया धुरंधर-2 का ये गाना, रातोंरात वायरल हो गई लड़की, क्या आपने सुना है?

संस्कृत में गाया धुरंधर-2 का ये गाना, रातोंरात वायरल हो गई लड़की, क्या आपने सुना है?

Jaiye Sajana in Sanskrit: पिछले कई दिनों से वायरल हो रहे 'धुरंधर-2' के 'जाइये सजना' (Jaiye Sajana) गाने को एक लड़की ने संस्कृत में गाया है. लड़की का ये नया संस्कृत वर्जन 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. क्या आपने भी देखा है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जाइये सजना गाने को संस्कृत भाषा में गाती लड़की. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @sanskritsparrow
जाइये सजना गाने को संस्कृत भाषा में गाती लड़की. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @sanskritsparrow

Jaiye Sajana Viral Reel: 19 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर-2' ने तीसरे हफ्ते तक देश में 1 हजार करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ​आदित्य धर की धुरंधर ने स्पाई मूवी का एक नया और हाई ट्रेंड सेट कर दिया है. धुरंधर के फर्स्ट पार्ट के टाइटल ट्रैक 'Dhurandhar - Title Track' का खुमार उतरा नहीं था कि धुरंधर टू के 'जाइये सजना' (Jaiye Sajana) ने सबका दिल जीत रखा है. 

​पिछले कई दिनों 'जाइये सजना' (Jaiye Sajana) सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, यूजर्स इस सॉन्ग पर जमकर रील बना रहे हैं. धुरंधर-2 का 'जाइये सजना' रोमांटिक प्लस सेड सॉन्ग है. यूजर्स इमोशनल हो रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'जाइये सजना' गाने को एक लड़की ने संस्कृत भाषा में गाया है. लड़की का ये नया संस्कृत वर्जन 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. क्या आपने भी देखा है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कहती है, "अगर धुरंधर का ये पंजाबी सॉन्ग संस्कृत में होता तो..." इसके बाद ये लड़की 'जाइये सजना' को उसी के म्यूजिक पर संस्कृत भाषा में गाना शुरू करती है. जैसे गाना शुरू होता है, लगता ही नहीं कि कोई बहुत बढ़ा बदलाव हुआ है, यानी भाषा बदल जाने से भी वही सेम वाइब आ रही थी. लोगों को 'जाइये सजना' का ये संस्कृत वर्जन खूब पसंद आ रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'रोटी काटने के लिए आरी लाना...', ग्लेशियर में मस्ती-मजाक के साथ खाना खा रहे सैनिक, लोग बोले- आप पर गर्व

1600 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर-2' ने तीन हफ्ते में करीब 1640–1650 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और स्पाई मूवी का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया है. देश के अंदर कमाई की बात करें तो 'धुरंधर-2' 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है. 

वायरल हो गया वीडियो

'जाइये सजना' को संस्कृत भाषा में गानी वाली लड़की का वीडियो इंस्टाग्राम पर @sanskritsparrow नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 8.3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 80 हजार से ज्यादा लाइक भी मिल चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

'जाइये सजना' का संस्कृत वर्जन सुन यूजर्स मजेदार और अच्छा रिस्पोंस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "संस्कृत हर भाषा की जननी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आमतौर पर भाषा चेंज करने से वाइब बदल जाती है, लेकिन यहां वही है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2jaiye sajanasanskrit version

Trending news

घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
Assembly Election 2026 LIVE Updates: 'मांस मछली खाने से भी रोक देंगे...', BJP पर बरसीं सीएम ममता; भवानीपुर से दाखिल किया नामांकन
West Bengal Election 2026
Assembly Election 2026 LIVE Updates: 'मांस मछली खाने से भी रोक देंगे...', BJP पर बरसीं सीएम ममता; भवानीपुर से दाखिल किया नामांकन