पाकिस्तान में Dhurandhar 2 का टेरर! ल्यारी में खोज रहे भारतीय जासूस, भिखारियों के खुलवा दिए 'पजामे'

Dhurandhar 2 Lyari: फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की हलचल मची हुई है. सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे वीडियोज के मुताबिक, कराची के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में से एक ल्यारी (Lyari) में पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन या 'मैनहंट' शुरू किया है. बताया जा रहा है कि यह तलाशी अभियान भारतीय जासूसों की मौजूदगी के शक में चलाया जा रहा है. स्थानीय सूत्रों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार, ल्यारी की तंग गलियों में पुलिस बल और कुछ स्थानीय लोग हर घर और हर संदिग्ध की जांच कर रहे हैं. यह स्थिति दर्शाती है कि एक फिल्म के किरदारों और कहानी ने किस कदर वहां के प्रशासन में खौफ पैदा कर दिया है.

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बसे बड़ा कारण 'धुरंधर 2' क्यों?

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वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम ल्यारी में घूम-घूमकर भारतीय जासूस को खोज रहे हैं. उसी में एक बुजुर्ग शख्स सो रहा होता है और पुलिस की टीम उसे उठाकर पूछती है कि आपके पास क्या कागज है? इस अचानक शुरू हुई हलचल के पीछे का सबसे बड़ा कारण फिल्म 'धुरंधर 2' का प्रभाव बताया जा रहा है. फिल्म में जिस तरह से भारतीय जासूसों को पाकिस्तानी सीमाओं के भीतर घुसकर मिशन को अंजाम देते हुए दिखाया गया है, उसने वहां के नागरिकों और सुरक्षा बलों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है.

After Dhurandhar 2, panic grips Pakistan! Now, The police and locals are searching every street in Lyari, Karachi, for Indian spies. They hope to capture Hamza and Rizwan. #Dhuranandar2 #DhurandharTheRevenge pic.twitter.com/nVwXlOVIlV — Hunter (@Hunter31800) March 23, 2026

वायरल हो रहे दावों के अनुसार, ल्यारी जैसे इलाकों में 'इन्फिल्ट्रेटर्स' (घुसपैठिए) छिपे हो सकते हैं. दहशत का आलम यह है कि लोग किसी भी अनजान व्यक्ति को शक की निगाह से देख रहे हैं और पुलिस को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है.

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कराची पुलिस ढूंढ रही हम्जा!

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के किरदार 'हम्जा अली मजारी' को लेकर हो रही है. लोग मजाक में और कुछ गंभीरता से यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कराची पुलिस सच में फिल्म के काल्पनिक पात्रों या उनसे प्रेरित किसी जासूस की तलाश कर रही है? ल्यारी की सड़कों पर चल रहे इस 'मैनहंट' को लोग सीधे तौर पर फिल्म की स्क्रिप्ट से जोड़कर देख रहे हैं. नेटिजन्स का कहना है कि पाकिस्तान में इस समय एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति बन गई है जहां उन्हें हर साये में 'धुरंधर' का कोई जासूस नजर आ रहा है. यह डर इतना गहरा है कि पुलिस अब उन लोगों पर भी नजर रख रही है जिनकी गतिविधियां थोड़ी भी संदिग्ध लगती हैं.

इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस यह है कि जिस 'दुश्मन' को कराची पुलिस बाहर ढूंढ रही है, वह कहीं उनके बीच ही तो नहीं? 'धुरंधर 2' की कहानी में जासूसों के भेष बदलने और दुश्मन के सिस्टम में घुसपैठ करने की कला को बखूबी दिखाया गया है. इसी बात ने पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है. अफवाहें यहां तक हैं कि जासूस उनकी अपनी वर्दी पहनकर उन्हीं के साथ गश्त कर रहे हो सकते हैं.

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