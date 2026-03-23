धुरंधर 2 का 'Revenge' या बॉस का बदला? आधी रात को फिल्म देखते-देखते काम करने पर मजबूर हुई ये महिला

Dhurandhar 2 Work From Theatre: 'धुरंधर: द रिवेंज' के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक महिला को थिएटर में फिल्म चलते वक्त लैपटॉप पर काम करते हुए देखा गया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब एंटरटेनमेंट के लिए भी समय नहीं बचा है.

वीडियो किसने शेयर किया और क्या लिखा?

खुशी बत्रा नाम की इंफ्लुएंसर ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कॉर्पोरेट मजदूर मत बनाना.” वीडियो में यह भी दिखाया गया कि यह 11 बजे रात का शो था, जहां आमतौर पर लोग आराम से फिल्म एंजॉय करने जाते हैं. इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने कहा कि ‘वर्क फ्रॉम एनीवेयर’ का कॉन्सेप्ट अब हद से आगे निकल गया है. एक यूजर ने लिखा कि अब लोग क्लब या मूवी हॉल से भी मीटिंग जॉइन कर रहे हैं. इससे साफ है कि काम और निजी जिंदगी के बीच की सीमा धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है.

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सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने कहा कि यह बर्नआउट का उदाहरण है, जहां इंसान को दो घंटे का ब्रेक भी नहीं मिल पाता. वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि ‘डेडलाइन को फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रीन पर रणवीर सिंह हैं या नहीं.’ कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर काम ही करना है तो थिएटर क्यों आना.

क्या यह नाइट शिफ्ट का था मामला?

कुछ यूजर्स ने यह भी संभावना जताई कि महिला शायद नाइट शिफ्ट में काम कर रही हो और उसी दौरान फिल्म देखने आ गई हो. यानी यह जरूरी नहीं कि हर बार कॉर्पोरेट प्रेशर ही वजह हो. फिर भी, इस वीडियो ने वर्क-लाइफ बैलेंस पर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है. 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई और अब तक 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म की सफलता के साथ-साथ ऐसे वायरल वीडियो इसकी चर्चा को और बढ़ा रहे हैं.