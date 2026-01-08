पाकिस्तान की कहानी, भारत की जमीन, रहमान डकैत का आलीशान घर! क्या हैं धुरंधर की शूटिंग की सच्चाई?

Advertisement
Lal Kothi Amritsar: फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत कमाई कर रही है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग के साथ फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी चर्चा में है, जहां पाकिस्तान का लयारी भारत के अमृतसर में बसाया गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:18 PM IST
Lal Kothi Amritsar Shooting: 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर लगातार बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की कहानी, एक्शन और राजनीतिक पृष्ठभूमि दर्शकों को बांधे रखने में सफल रही है. रणवीर सिंह जहां मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय खन्ना का किरदार सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है. लोगों को ये कहानी काफी पसंद आ रही है और लोकेशन को जानने के लिए काफी आतुर हैं.

अक्षय खन्ना का किरदार इतना खास क्यों?

फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल निभाया है, जिसे दर्शक अब तक के उनके सबसे दमदार किरदारों में गिन रहे हैं. शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में निभाया गया यह रोल फिल्म की रीढ़ बनकर उभरा है और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. हालांकि फिल्म की कहानी पाकिस्तान में सेट है, लेकिन इसकी ज्यादातर शूटिंग भारत में की गई है. पंजाब और चंडीगढ़ के कई इलाकों में फिल्म के अहम सीन शूट हुए हैं. इसकी वजह सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और ऐतिहासिक लोकेशनों की उपलब्धता मानी जा रही है.

ल्यारी का घर असल में कहां है?

फिल्म में दिखाया गया रहमान डकैत का आलीशान घर असल में अमृतसर की ऐतिहासिक लाल कोठी है. विंटेज आर्किटेक्चर और पुरानी शान से भरपूर यह इमारत फिल्म को एक अलग ही गहराई देती है और दर्शकों को कराची के लयारी इलाके का एहसास कराती है. लाल कोठी के केयरटेकर दीपक यादव ने बताया कि यहां कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. धुरंधर की टीम ने यहां दो दिनों तक शूटिंग की थी, जिसमें अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह और सौम्या टंडन मौजूद थे. उन्होंने बताया कि शूटिंग के लिए प्रतिदिन 50 हजार रुपये चार्ज किए जाते हैं और यह इमारत एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है.

सेट डेकोरेटर ने क्या कहा?

फिल्म की सेट डेकोरेटर सिल्की पंडित ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रहमान डकैत के लिए इस घर को सजाना उनके लिए एक बड़ा सौभाग्य था. सेट डिजाइन को लेकर दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. इंटरनेट पर लोगों ने सेट डिजाइन और लोकेशन की जमकर तारीफ की. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर यह इमारत अपने शुरुआती दौर में होती तो और भी शानदार लगती. कई लोगों ने पूरी सेट डिजाइन टीम को शानदार काम के लिए सराहा.

धुरंधर में अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया रहमान डकैत एक वास्तविक पाकिस्तानी गैंगस्टर था. फिल्म में उसे 26/11 मुंबई हमलों के आतंकियों को हथियार और विस्फोटक मुहैया कराने वाले किरदार के रूप में दिखाया गया है. फिल्म में संजय दत्त पाकिस्तानी अफसर चौधरी असलम की भूमिका में नजर आते हैं, जिन्होंने डकैत को एनकाउंटर में मार गिराया था.

