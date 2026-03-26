ये स्कूल है या गैंगस्टर्स का अड्डा? अब स्कूल टेस्ट पेपर में दिखे रेहमान डकैत और उजैर बालोच के नाम

धुरंधर का क्रेज अब स्कूल तक पहुंच गया है और सोशल मीडिया पर इसका मजेदार वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में दिखाया गया कि अकाउंट्स के पेपर में टीचर ने रेहमान डकैत और उजैर बालोच जैसे धुरंधर के किरदारों का इस्तेमाल किया और पोस्ट में लिखा है, “धुरंधर, इतनी वायरल है, अकाउंट्स वाले सर भी फैन निकले.” यह पेपर छात्रों के लिए पढ़ाई को मजेदार और इंटरैक्टिव बनाने का तरीका था. सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब लेकिन मजेदार घटना को देखकर लोग हैरान और हंसते हुए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

टेस्ट पेपर में क्या-क्या था?

पोस्ट में दिखाए गए अकाउंट्स टेस्ट पेपर में सवाल कुछ इस तरह थे: “जमील जमाली, एसपी वहौधर असलम और यालिना जमाली फर्म के मुनाफे और नुकसान को समान रूप से बांटते हैं. एसपी चौधरी व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाते हैं. नया मुनाफा-बंटवारा अनुपात क्या होगा?” साथ ही बैलेंस शीट में धुरंधर के नाम भी शामिल थे और लिखा गया था: “रेहमान की मृत्यु 5 दिसंबर 2025 को हुई.” इससे पेपर छात्रों के लिए अधिक इंटरैक्टिव और रोचक बन गया. कई छात्रों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए, जैसे “उज़ैर को यहां भी कम मिला” या “हमज़ा अली मजारि ने र्हेमान डकैत को मार दिया और उज़ैर बालोच को जेल भेजा.”

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ब्रांड्स और वायरल पॉपुलैरिटी

धुरंधर की पॉपुलैरिटी सिर्फ स्कूल तक ही नहीं, बल्कि ब्रांड्स तक भी पहुंच गई है. BSNL और India Post जैसे ब्रांड्स ने ‘बलोच है तु मेरा’ डायलॉग का इस्तेमाल कर अपनी मार्केटिंग में इस ट्रेंड को शामिल किया. फिल्म के किरदारों और संवादों का इस्तेमाल कर वे युवा ऑडियंस से जुड़ रहे हैं. धुरंधर: द रिवेंज, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज़ हुई थी, ग्लोबली ₹1,000 करोड़ के करीब पहुंच रही है. नेटिज़न्स, पुलिस और बड़े ब्रांड्स भी इस क्रेज का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाए हुए हैं.