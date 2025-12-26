वर्दी में बॉलीवुड का टशन... पाकिस्तान की महिला पुलिस अफसर ने ‘धुरंधर’ के गानों पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Advertisement
Viral video: पाकिस्तान की एक महिला पुलिस अफसर का वर्दी में बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ के गानों पर डांस करते वीडियो वायरल हो गया है. बैन के बावजूद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस  का वजह बन गया. 

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कहना मुश्किल है. कभी रील्स, कभी डांस और कभी ऐसी झलक, जो सरहद पार तक चर्चा में आ जाए. इन दिनों पाकिस्तान से सामने आया एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में लाहौर की एक महिला पुलिस अफसर वर्दी में बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ के गानों पर झूमती नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों और गानों पर लंबे समय से बैन लगा हुआ है. इसके बावजूद महिला अफसर का यह अंदाज लोगों को हैरान कर रहा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

 

 वर्दी में दिखा बॉलीवुड का टशन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पुलिस अफसर पूरी वर्दी में आत्मविश्वास के साथ बॉलीवुड गानों पर डांस कर रही हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान और स्टाइल देखकर साफ है कि वह गाने को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं. यह वीडियो कथित तौर पर लाहौर का बताया जा रहा है. ‘धुरंधर’ फिल्म के गानों की धुन पर उनकी वाइबिंग ने लोगों का ध्यान खींच लिया. आमतौर पर पुलिस को सख्त छवि में देखा जाता है, लेकिन यह वीडियो उनकी अलग और मानवीय झलक दिखाता है, जिसने लोगों को चौंका दिया.

 बैन के बावजूद बॉलीवुड का असर

पाकिस्तान में पिछले कई सालों से बॉलीवुड फिल्मों और म्यूजिक पर आधिकारिक और अनौपचारिक बैन की स्थिति बनी हुई है. इसके बावजूद यह वीडियो यह दिखाता है कि बॉलीवुड की लोकप्रियता सरहद के उस पार भी कम नहीं हुई है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कला और संगीत को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता. कई लोग महिला अफसर के समर्थन में लिख रहे हैं कि यह सिर्फ एक डांस वीडियो है, न कि कोई अपराध. वहीं कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि वर्दी में इस तरह का वीडियो बनाना कितना सही है.

 

वीडियो देख कर रहे कमेंट

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है. एक तरफ लोग महिला पुलिस अफसर के आत्मविश्वास और खुलेपन की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नियमों और वर्दी की गरिमा से जोड़कर आलोचना कर रहे हैं. फिलहाल इस मामले पर पाकिस्तान पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन इतना तय है कि यह वीडियो एक बार फिर यह साबित करता है कि बॉलीवुड का क्रेज बैन के बावजूद भी लोगों के दिलों में कायम है. 

