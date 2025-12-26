वर्दी में बॉलीवुड का टशन... पाकिस्तान की महिला पुलिस अफसर ने ‘धुरंधर’ के गानों पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कहना मुश्किल है. कभी रील्स, कभी डांस और कभी ऐसी झलक, जो सरहद पार तक चर्चा में आ जाए. इन दिनों पाकिस्तान से सामने आया एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में लाहौर की एक महिला पुलिस अफसर वर्दी में बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ के गानों पर झूमती नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों और गानों पर लंबे समय से बैन लगा हुआ है. इसके बावजूद महिला अफसर का यह अंदाज लोगों को हैरान कर रहा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

Lahore Police vibing on Dhurandar's music. pic.twitter.com/qQbxsR6IZM Add Zee News as a Preferred Source — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) December 25, 2025

वर्दी में दिखा बॉलीवुड का टशन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पुलिस अफसर पूरी वर्दी में आत्मविश्वास के साथ बॉलीवुड गानों पर डांस कर रही हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान और स्टाइल देखकर साफ है कि वह गाने को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं. यह वीडियो कथित तौर पर लाहौर का बताया जा रहा है. ‘धुरंधर’ फिल्म के गानों की धुन पर उनकी वाइबिंग ने लोगों का ध्यान खींच लिया. आमतौर पर पुलिस को सख्त छवि में देखा जाता है, लेकिन यह वीडियो उनकी अलग और मानवीय झलक दिखाता है, जिसने लोगों को चौंका दिया.

बैन के बावजूद बॉलीवुड का असर

पाकिस्तान में पिछले कई सालों से बॉलीवुड फिल्मों और म्यूजिक पर आधिकारिक और अनौपचारिक बैन की स्थिति बनी हुई है. इसके बावजूद यह वीडियो यह दिखाता है कि बॉलीवुड की लोकप्रियता सरहद के उस पार भी कम नहीं हुई है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कला और संगीत को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता. कई लोग महिला अफसर के समर्थन में लिख रहे हैं कि यह सिर्फ एक डांस वीडियो है, न कि कोई अपराध. वहीं कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि वर्दी में इस तरह का वीडियो बनाना कितना सही है.

A song from #Dhurandhar was played during the entry of Pakistani politician Bilawal Bhutto — and that alone says a lot. On one hand, cases are being filed against this film in Pakistani courts.

On the other hand, they’re openly playing its songs at public events. From films… pic.twitter.com/0iKROdlsL6 — CineAlpha (@CineAlpha1) December 17, 2025

वीडियो देख कर रहे कमेंट

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है. एक तरफ लोग महिला पुलिस अफसर के आत्मविश्वास और खुलेपन की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नियमों और वर्दी की गरिमा से जोड़कर आलोचना कर रहे हैं. फिलहाल इस मामले पर पाकिस्तान पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन इतना तय है कि यह वीडियो एक बार फिर यह साबित करता है कि बॉलीवुड का क्रेज बैन के बावजूद भी लोगों के दिलों में कायम है.