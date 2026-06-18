वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रोफेसर के पढ़ाने के तरीके की खूब तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि मुश्किल विषयों को आसान बनाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि यह काफी शानदार तरीका है, क्योंकि जब पढ़ाई को किसी ऐसी चीज से जोड़ा जाता है, जिससे छात्र पहले से जुड़े होते हैं, तो समझना आसान हो जाता है. एक अन्य यूजर ने अपने MBA के दिनों का अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि उनके प्रोफेसर ने भी फिल्म The Intern की मदद से Organisation Development के कॉन्सेप्ट समझाए थे. एक यूजर ने लिखा कि यह तरीका अमेरिका के टॉप कॉलेजों में काफी आम है, जहां प्रोफेसर फिल्मों के क्लिप्स से पढ़ाते हैं. भारत में भी ऐसा होना शानदार है. वहीं, एक दूसरे यूजर ने प्रोफेसर की तारीफ करते हुए कहा कि Statistics जैसे मुश्किल विषय को इतना आसान और रिलेटेबल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है.