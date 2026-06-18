Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /थिएटर से IIM क्लास तक पहुंची धुरंधर, प्रोफेसर ने फिल्म के सीन से छात्रों को सिखाई स्टैटिस्टिक्स, देखें वायरल Video

थिएटर से IIM क्लास तक पहुंची धुरंधर, प्रोफेसर ने फिल्म के सीन से छात्रों को सिखाई स्टैटिस्टिक्स, देखें वायरल Video

Dhurandhar Movie IIM Ahmedabad: बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का क्रेज अब सिर्फ थिएटर और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा है. इस फिल्म का इस्तेमाल अब पढ़ाई में भी होने लगा है. IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने फिल्म के एक सीन की मदद से छात्रों को Statistics के मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:53 PM IST
थिएटर से IIM क्लास तक पहुंची धुरंधर, प्रोफेसर ने फिल्म के सीन से छात्रों को सिखाई स्टैटिस्टिक्स, देखें वायरल Video
Image Credit: Image credit: instagram/@prakhar.vc

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हर साल बाढ़, हर बार उजड़ना... फिर भी यमुना किनारे लौट आते हैं लोग, आखिर क्यों?
​ Delhi News6 min ago
2
Delhi water crisis7 min ago
3
The Kerala Story 27 min ago
4
lifestyle11 min ago
5
Prime Video Show11 min ago