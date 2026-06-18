Dhurandhar Movie IIM Ahmedabad: आमतौर पर फिल्मों को हम और आप मनोरंजन के लिए देखते हैं. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस फिल्म की मदद से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? इस समय एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां बॉलीवुड फिल्म धुरंधर किसी मुश्किल विषय को समझाने का जरिया बन गई है. यह देखने को मिला देश के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल IIM अहमदाबाद में, जहां एक प्रोफेसर ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के एक सीन को Statistics की क्लास का हिस्सा बना दिया.
प्रोफेसर के इस अलग अंदाज ने छात्रों को भी हैरान कर दिया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक फिल्मी सीन के जरिए छात्रों को Survey Design और Research Methodology जैसे टॉपिक्स समझाए गए. प्रोफेसर की इस क्रिएटिविटी को लोग जमकर सराह रहे हैं.
यह वीडियो IIM अहमदाबाद के छात्र प्रखर सिंह ने शेयर किया है. वीडियो में एक प्रोफेसर क्लास के दौरान धुरंधर फिल्म के एक सीन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. प्रखर के अनुसार, प्रोफेसर ने फिल्म के डायलॉग और कहानी के उदाहरणों को Statistics के कॉन्सेप्ट से जोड़कर समझाया. इससे छात्रों को मुश्किल लगने वाले टॉपिक भी आसानी से समझ आ गए. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, "Dhurandhar taught me Statistics. IIM Ahmedabad." छात्र ने बताया कि फिल्म के सीन को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे पढ़ाई के एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया.
प्रखर ने बताया कि फिल्म के एक सीन में दिखाए गए अलग-अलग ग्रुप्स को प्रोफेसर ने Statistics के कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया. उन्होंने बताया कि "Win Lyari, win Pakistan" जैसे डायलॉग को Cluster Sampling समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया. वहीं, फिल्म में अलग-अलग गैंग्स के बीच अंतर को Stratification के उदाहरण के तौर पर बताया गया. यानी जहां छात्र कुछ देर पहले फिल्मी कहानी देख रहे थे, वहीं अगले ही पल वही कहानी Survey Design और Research Methodology की पढ़ाई का हिस्सा बन गई. यही तरीका छात्रों को काफी पसंद आया, क्योंकि इससे पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक रियल लाइफ उदाहरण के जरिए समझ में आई.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रोफेसर के पढ़ाने के तरीके की खूब तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि मुश्किल विषयों को आसान बनाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि यह काफी शानदार तरीका है, क्योंकि जब पढ़ाई को किसी ऐसी चीज से जोड़ा जाता है, जिससे छात्र पहले से जुड़े होते हैं, तो समझना आसान हो जाता है. एक अन्य यूजर ने अपने MBA के दिनों का अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि उनके प्रोफेसर ने भी फिल्म The Intern की मदद से Organisation Development के कॉन्सेप्ट समझाए थे. एक यूजर ने लिखा कि यह तरीका अमेरिका के टॉप कॉलेजों में काफी आम है, जहां प्रोफेसर फिल्मों के क्लिप्स से पढ़ाते हैं. भारत में भी ऐसा होना शानदार है. वहीं, एक दूसरे यूजर ने प्रोफेसर की तारीफ करते हुए कहा कि Statistics जैसे मुश्किल विषय को इतना आसान और रिलेटेबल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है.
आज के समय में पढ़ाने के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं. अब सिर्फ किताबों और नोट्स से पढ़ाने की जगह प्रोफेसर नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिल्म, वेब सीरीज, सोशल मीडिया और रोजमर्रा की घटनाओं के जरिए पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है. IIM अहमदाबाद जैसे संस्थान में इस तरह का तरीका दिखाता है कि अच्छी शिक्षा सिर्फ जानकारी देने का नाम नहीं है, बल्कि उसे इस तरह समझाना भी जरूरी है कि छात्र उसे लंबे समय तक याद रख सकें. धुरंधर के एक सीन को Statistics से जोड़ना इसी सोच का उदाहरण है.
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर फिल्म रिलीज के बाद काफी चर्चा में रही है. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंड करती रही. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर. माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे कलाकार नजर आए हैं. अब इस फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया है. जहां पहले यह मनोरंजन का जरिया बनी, वहीं अब इसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए उदाहरण के तौर पर किया जा रहा है. यही वजह है कि IIM अहमदाबाद की यह क्लास सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. छात्रों के लिए यह सिर्फ Statistics की क्लास नहीं थी, बल्कि सीखने का एक ऐसा तरीका था, जिसमें पढ़ाई भी थी और थोड़ा मजा भी.
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