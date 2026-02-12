Advertisement
पाकिस्तान में सिर्फ 16 रुपये में बिक रही धुरंधर मूवी! यही नहीं तो खुद देख लें ये वायरल VIDEO

Dhurandhar Movie in Pakistan: एक विदेशी व्लॉगर ने अपने वीडियो में दिखाया कि धुरंधर मूवी पाकिस्तान में सिर्फ 50 पाकिस्तानी रुपये में मिल रही है. जो कि करीब 16 भारतीय रुपये होते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये धुरंधर की कामयाबी को दर्शाता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:09 PM IST
Viral Video: हाल ही में बॉलीवुड की काल्पनिक जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. भारतीय फैंस के साथ साथ सीमा पार भी उसने अपनी धमक दिखाई है. ये फिल्म पाकिस्तान के कराची की ल्यारी गैंगवार पर आधारित है. गैंगवार के जुड़े पात्रों को पर्दे पर दिखाया गया है जिससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया. हालांकि पाकिस्तान में इस फिल्म पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब से ये फिल ओटीटी पर रिलीज हुई है पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है. इसी से जुड़ा एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जहां पर धुरंधर सिर्फ 50 पाकिस्तानी रुपये में मिल रही है. जो कि करीब 16 भारतीय रुपये होते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये धुरंधर की कामयाबी को दर्शाता है.

धुरंधर मूवी के बारे में क्या बोला दुकानदार?

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो एक विदेशी नागरिक का है. एक विदेशी टूरिस्ट पाकिस्तान में घूम रहा है और वहां की लोकल मार्केट में भारतीय फिल्म का रेट पूछ रहा है. जैसे ही वो एक दुकान पर जाता है सबसे पहले उसे स्क्रीन पर धुरंधर का पोस्टर नजर आता है. इस दौरान जब वो धुरंधर के बारे में पूछता है तो दुकानदार कहता है कि ये एक इंडियन मूवी है. इसके बाद विदेशी टूरिस्ट फिल्म का रेट पूछता है तो दुकानदार 50 रुपये बताता है. यानी करीब 16 भारतीय रुपये की कीमत पर पाकिस्तान में धुरंधर मूवी बिक रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जो धुरंधर की सफलता को दिखाता है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में खाटू श्याम जी का मंदिर! वायरल VIDEO में देखें अंदर से कैसा दिखता है?

A post shared by Karl Rock (@iamkarlrock)

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @iamkarlrock नाम के वेरिफाइड अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा व्यूज और 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेतुका है. उम्मीद है एक दिन हालात बदलेंगे. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, यह नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था. तीसरे यूजर ने लिखा, इन देशों के बीच इतनी नफरत क्यों है?

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

