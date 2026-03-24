जेल में बिरयानी, ISI कनेक्शन और पाक हथियार… अतीक अहमद की ‘धुरंधर 2’ छवि पर दो पूर्व DGP ने खोली चौंकाने वाली सच्चाई!

धुरंधर, धुरंधर, धुरंधर… इस वक्त सोशल मीडिया पर हर किसी की जुबान पर बस इसी फिल्म का नाम है. ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने जबरदस्त चर्चा बटोर ली है और दर्शकों के बीच खासा क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका दमदार किरदार है और ये किरदार उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड दुनिया से प्रेरित बताया जा रहा है. इस फिल्म में यूपी के माफिया डॉन की छवि ने लोगों का ध्यान खींचा है, इसकी तुलना अतीक अहमद जैसे चर्चित नाम से की जा रही है. फिल्म में सत्ता, अपराध और डर के गठजोड़ को दिखाने की कोशिश की गई है. यही वजह है कि दर्शक इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं, बल्कि रियल घटनाओं से जुड़ी कहानी के तौर पर भी देख रहे हैं. फिल्म में दिखाए गए उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी रहे अतीक अहमद के किरदार और उसके कथित पाकिस्तान कनेक्शन ने लोगों के बीच सनसनी फैला दी है.

फिल्म पर विवाद क्यों?

फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ रिलीज होते ही विवादों में आ गई है क्योंकि इसमें अतीक अहमद को एक बेहद संवेदनशील और विवादित रूप में दिखाया गया है. फिल्म में दावा किया गया है कि वह पाकिस्तान समर्थित साजिश का हिस्सा था. कुछ इस्लामिक और लेफ्ट-लिबरल समूहों ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है. वहीं विपक्षी नेताओं और अतीक के परिवार का कहना है कि फिल्म तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करती है और बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस फिल्म पर बहस तेज हो गई है.

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पूर्व DGP का समर्थन क्यों?

पूर्व उत्तर प्रदेश DGP विक्रम सिंह और जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एस.पी. वैद ने फिल्म का समर्थन किया है. उनका कहना है कि फिल्म में दिखाया गया चित्रण अतीक के आपराधिक रिकॉर्ड और कथित नेटवर्क पर आधारित है. उन्होंने कहा कि अतीक 150 से ज्यादा मामलों में आरोपी रहा और एक बड़ा गैंगस्टर नेटवर्क चलाता था. उनके अनुसार, फिल्म ने किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं की है बल्कि वास्तविक तथ्यों को दिखाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अतीक जेल में रहते हुए भी अपने नेटवर्क को संचालित करता था.

पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप क्या हैं?

विक्रम सिंह के अनुसार, अतीक के गैंग को IS-277 नाम से भी जाना जाता था. उन्होंने दावा किया कि उसके कबूलनामों में हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने की बात सामने आई थी. इसमें AK-47, पिस्टल और RDX जैसे हथियार शामिल बताए गए. इसके अलावा ISI और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने के आरोप भी लगाए गए. हालांकि ये सभी दावे विवादित हैं और अदालत में पूरी तरह साबित नहीं माने गए हैं, लेकिन फिल्म इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर कहानी आगे बढ़ाती है.

जेल में ‘बिरयानी ट्रीटमेंट’ क्या था?

फिल्म में जेल के अंदर अतीक को विशेष सुविधाएं मिलने का दृश्य भी दिखाया गया है, जिसे ‘बिरयानी ट्रीटमेंट’ कहा गया है. यह शब्द हाई-प्रोफाइल कैदियों को मिलने वाली वीवीआईपी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अतीक के भाई अशरफ को जेल में खास खाना और अन्य सुविधाएं मिलती थीं. एक मामले में जेल स्टाफ और कुछ लोगों पर अवैध मदद करने के आरोप भी लगे थे. इसी घटना को फिल्म में दर्शाया गया है, जिससे जेल व्यवस्था पर सवाल उठे हैं.

15 अप्रैल 2023 की घटना क्या थी?

15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज कोर्ट परिसर में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या कर दी गई थी. यह घटना उस समय हुई जब दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था. तीन हमलावर पत्रकार बनकर आए और बेहद करीब से फायरिंग कर दी. पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और देशभर में सनसनी फैल गई. फिल्म में भी इसी घटना को दिखाया गया है, जिससे इसकी चर्चा और बढ़ गई.

जेल सुविधाओं पर बहस क्यों बढ़ी?

अतीक अहमद और अन्य हाई-प्रोफाइल कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं पर लंबे समय से बहस चल रही है. इसी संदर्भ में 26/11 मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब का उदाहरण भी दिया जाता है. कुछ नेताओं ने दावा किया था कि उसे जेल में बिरयानी दी गई थी, हालांकि कई अधिकारियों ने इसे गलत बताया है. इस मुद्दे ने जेल सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पूर्व IPS की सफाई क्या कहती है?

पूर्व IPS अधिकारी मीरान चड्ढा बोर्वणकर ने अपनी किताब में साफ किया है कि कसाब को किसी भी तरह की विशेष बिरयानी या वीवीआईपी सुविधा नहीं दी गई थी. उन्होंने लिखा कि उसकी सेहत और डाइट पर सख्त निगरानी रखी जाती थी. यह बयान उन दावों को खारिज करता है जिनमें जेल में विशेष ट्रीटमेंट की बात कही जाती है. इस सफाई ने बहस को एक नया मोड़ दिया है और फिल्मी दावों बनाम वास्तविकता की चर्चा को और तेज कर दिया है.