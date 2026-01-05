अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'AK47' से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेअक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर AK47 से बजाई ऐसी धुन! Viral Video देख लोग बोले- मुझे तो लगा बंदूक है लेकिन...

Dhurandhar Song FA9LA Akshaye Khanna: धुरंधर फिल्म के अक्षय खन्ना सॉन्ग ‘FA9LA’ का AK47 स्टाइल म्यूजिकल मेकओवर सोशल मीडिया पर वायरल, डरावनी शुरुआत के बाद सोलफुल म्यूजिक ने लोगों को चौंकाया.

 

Jan 05, 2026, 07:36 AM IST
Dhurandhar Song FA9LA By Flute: इन दिनों धुरंधर से बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया है. इसके गाने, बैकग्राउंड स्कोर और खासतौर पर रहमान डकैत का एंट्री थीम सोशल मीडिया पर अलग ही जिंदगी जी रहा है. रील्स, रिएक्शन वीडियो और रीमिक्स में यह म्यूजिक हर जगह सुनाई दे रहा है. कभी स्लो, कभी फास्ट और कभी नए अंदाज में क्रिएटर्स इसे बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं. कई वर्जन के बीच एक रील ने लोगों का ध्यान खास तौर पर खींचा.

पहली नजर में वीडियो डराने वाला लगता है. फ्रेमिंग, खामोशी और हाथ में पकड़े बंदूक जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट माहौल को असहज बना देता है. ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन अगले ही पल कहानी पूरी तरह बदल जाती है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

AK47 जैसा इंस्ट्रूमेंट ने कैसे बदला माहौल?

वीडियो में एक शख्स राइफल जैसी दिखने वाली AK47 को धीरे-धीरे अपने मुंह तक लाता है. कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है, जिससे डर और बढ़ जाता है. तभी वह उसे बांसुरी की तरह बजाने लगता है. उसी AK47 से धुरंधर थीम से प्रेरित सॉफ्ट और कंट्रोल्ड धुन निकलती है, जो डर को शांति में बदल देती है. इस परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी ताकत इसका कॉन्ट्रास्ट है. जहां शुरुआत में दिल बैठने लगता है, वहीं म्यूजिक शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है. धुन साफ, स्थिर और भावनाओं से भरी हुई है. यही वजह है कि लोग इसे डरावना भी कह रहे हैं और सोलफुल भी.

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दीं?

कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि एक पल के लिए दिल रुक गया था, फिर म्यूजिक ने रोंगटे खड़े कर दिए. किसी ने इसे डर को खूबसूरती में बदलने वाली कला बताया. कई यूजर्स ने कहा कि धुरंधर का म्यूजिक हर बार अलग असर करता है. कुछ ने इसे शुद्ध जीनियस तो कुछ ने सबसे ओरिजिनल रील करार दिया. धुरंधर की ताकत उसकी साउंडस्केप में है. इसका म्यूजिक सिर्फ सीन का साथ नहीं देता बल्कि पूरा मूड सेट करता है.

यह भी पढ़ें: FA9LA गाने पर पाक क्रिकेटर इफ्तिखार का डांस, कर डाली अक्षय खन्ना की कॉपी! Viral Video देख लोग बोले- चाचा डकैत हैं क्या?

रहमान डकैत का एंट्री ट्रैक तनाव, वजन और अनहोनी का एहसास पैदा करता है. यही वजह है कि क्रिएटर्स इसमें अपनी भावनाएं और नए अर्थ जोड़ पा रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी और तब से सिनेमाघरों में लगातार चर्चा में बनी हुई है.

