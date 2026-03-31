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पहली बार कब और कहां दौड़ी थी दुनिया की पहली सार्वजनिक बस, जिसमें इंजन नहीं घोड़ों से खींची जाती थी सवारी

Did you know: 18 मार्च 1662 को पेरिस में दुनिया की पहली सार्वजनिक बस सेवा शुरू हुई, जिसे गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने शुरू किया. घोड़ों से चलने वाली इस बस में तय किराया था और यह आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत बनी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:20 PM IST
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दुनिया की पहली बस कब शुरू हुई?
दुनिया की पहली बस कब शुरू हुई?

आज सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक और डीजल बसें हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी बस की, जिसमें न इंजन हो, न पेट्रोल-डीजल, फिर भी वो लोगों को लेकर शहर की सड़कों पर दौड़ रही हो. सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है.

दरअसल, दुनिया की पहली पब्लिक बस का आविष्कार किसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने नहीं, बल्कि एक मशहूर गणितज्ञ ने किया था. बल्कि एक गणितज्ञ का था. इस अनोखी शुरुआत 18 मार्च 1662 को पेरिस में हुई थी, जिसने आगे चलकर पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल दिया.

कब और कहां शुरू हुई पहली बस?

दुनिया की पहली सार्वजनिक बस सेवा 18 मार्च 1662 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुई थी. यह सेवा आज से करीब 364 साल पहले शुरू हुई थी, जब लोगों के पास यात्रा के सीमित साधन थे. उस समय यह एक क्रांतिकारी कदम माना गया, क्योंकि पहली बार आम लोगों के लिए तय रूट पर चलने वाली सामूहिक सवारी उपलब्ध कराई गई. यह बस सेवा शहर के भीतर ही चलती थी और इसका उद्देश्य लोगों की यात्रा को आसान और सस्ता बनाना था.

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घोड़ों वाली बस का आइडिया किसका था?

इस अनोखी बस सेवा की शुरुआत मशहूर फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने की थी. उन्होंने सोचा कि अगर शहर में एक तय रूट पर गाड़ियां चलाई जाएं, तो लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. उस समय बसों में इंजन नहीं होता था, बल्कि ये घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियां थीं. इनमें एक साथ 6 से 8 यात्री बैठ सकते थे. पास्कल ने अपने इस आइडिया को सच करने के लिए कुछ अमीर निवेशकों को भी तैयार किया.

क्या था किराया और शाही भूमिका?

इस सेवा को शुरू करने के लिए ब्लेज पास्कल को सरकार की अनुमति की जरूरत थी. उस समय फ्रांस के राजा लुई XIV ने इस योजना को मंजूरी दी और इसे चलाने का अधिकार भी दिया. इस बस सेवा का नाम रखा गया ‘कारोस आ सैंक सू’, जिसका मतलब था पांच सिक्कों में चलने वाली गाड़ी. यानी हर यात्री को यात्रा के लिए तय किराया देना होता था. यह उस समय के लिए एक नया और अनोखा प्रयोग था, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सोच को बदल दिया.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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