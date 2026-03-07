6 फीट का कद और शाही अंदाज: क्या है राष्ट्रपति के अंगरक्षक (PBG) बनने का 'सीक्रेट' क्राइटेरिया?

भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी बेहद खास और अलग तरीके से की जाती है. आमतौर पर वीआईपी सुरक्षा की बात आते ही एसपीजी या एनएसजी का नाम सामने आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की सुरक्षा इन एजेंसियों के जिम्मे नहीं होती. उनकी सुरक्षा एक बेहद खास और ऐतिहासिक सैन्य यूनिट करती है, जिसे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड (PBG) कहा जाता है. यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित इकाइयों में से एक है. इस दस्ते में शामिल होना किसी भी सैनिक के लिए बड़े सम्मान की बात मानी जाती है.

250 साल पुरानी एलीट यूनिट का इतिहास

प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यूनिट का इतिहास करीब 250 साल पुराना है. इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 1773 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी. उस समय इस दस्ते में करीब 48 सैनिक शामिल किए गए थे, जिनका काम वायसराय की सुरक्षा करना था. समय के साथ यह यूनिट भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित रेजिमेंट बन गई.

आजादी के बाद भी इस यूनिट को खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसे राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बनाए रखा गया. आज भी राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी दस्ते के पास होती है. वर्तमान में इस यूनिट में करीब 170 सैनिक और एक दर्जन से अधिक अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 11 जूनियर कमीशंड ऑफिसर भी होते हैं. देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी विशेष दस्ते की सुरक्षा में रहती हैं.

चयन प्रक्रिया और ‘सीक्रेट’ क्राइटेरिया

प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में शामिल होना आसान नहीं होता. यह भारतीय सेना की सबसे कठिन चयन प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है. चयन के लिए सैनिकों को शारीरिक और सैन्य कौशल दोनों में बेहद मजबूत होना जरूरी होता है. इस दस्ते में शामिल होने के लिए कम से कम 6 फीट की लंबाई अनिवार्य मानी जाती है.

इसके अलावा उम्मीदवारों को घुड़सवारी, हथियार संचालन और सैन्य अनुशासन में भी पारंगत होना पड़ता है, क्योंकि यह यूनिट भारतीय सेना की घुड़सवार रेजिमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है. चयन के बाद जवानों को डेढ़ से दो साल तक कठोर ट्रेनिंग दी जाती है. इस यूनिट में ज्यादातर सैनिक जाट, सिख और राजपूत समुदाय से आते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन रेजिमेंट्स की घुड़सवारी और युद्ध कौशल के लिए विशेष पहचान रही है. इसी वजह से प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और शाही यूनिट माना जाता है, जिसका रुतबा और परंपरा आज भी कायम है.