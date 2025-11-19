क्या आप बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, पाउडर रूम और लैवेटरी के बीच बता सकते हैं अंतर?

Trending Photos
History Behind Bathroom: जैसे-जैसे शहरों में मॉडर्न सुविधाएं बढ़ीं, सड़कों, मॉल और रेस्टोरेंट्स में टॉयलेट हर जगह दिखने लगे. लेकिन कम लोग जानते हैं कि इन परिचित जगहों के लिए अलग-अलग नाम इस्तेमाल होते हैं और हर नाम अपनी एक खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानी के साथ आता है. इन नामों में सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि समाज की सोच और जरूरतों का भी प्रतिबिंब छुपा होता है.
बाथरूम
बाथरूम का मतलब परंपरागत रूप से वह कमरा है जिसमें बाथटब या शॉवर होता है. अमेरिका और भारत में इसे अक्सर घर के टॉयलेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वहां शॉवर हो या न हो. अधिकतर भारतीय घरों में टॉयलेट और नहाने की जगह एक ही होती है, इसलिए ‘बाथरूम’ शब्द आम भाषा में सही और आसानी से फिट बैठता है.
वॉशरूम
वॉशरूम शब्द का इस्तेमाल खासतौर पर दफ्तरों, स्कूलों और फैक्टरियों में किया जाता है. इस नाम का ध्यान नहाने पर नहीं, बल्कि हाथ-मुंह धोकर साफ होने की जरूरत पर होता है. भारत में यह शब्द प्रोफेशनल और फॉर्मल माहौल के लिए सबसे सही माना जाता है, इसलिए इसे सार्वजनिक और आधिकारिक जगहों पर ज्यादा सुना जाता है.
रेस्टरूम
20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर ‘toilet’ शब्द को अशोभनीय माना जाता था. दुकानों और थिएटर्स ने लोगों को शालीनता से ब्रेक लेने का संकेत देने के लिए रेस्टरूम शब्द का इस्तेमाल शुरू किया. आज भी मॉल, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल में इसी नाम की बोर्ड लगी मिलती हैं.
लैवेटरी
लैवेटरी शब्द लैटिन भाषा के ‘lavare’ यानी ‘धोना’ से बना है. यह नाम खासतौर पर सीमित जगहों जैसे फ्लाइट और ट्रेन में इस्तेमाल होता है. इसका छोटा, सीधा और औपचारिक स्वर इसे ट्रैवल माहौल के लिए बिल्कुल फिट बनाता है.
पाउडर रूम
18वीं सदी में बड़े और अमीर घरों में महिलाओं के लिए एक प्राइवेट स्पेस होता था जहां वे अपने मेकअप को ठीक कर सकें. इस जगह को ‘पाउडर रूम’ कहा जाता था. आज भी लग्जरी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में महिलाओं के रेस्ट रूम को इसी नाम से संबोधित किया जाता है, जिससे जगह में एक एलीगेंट और क्लासी फील बनी रहती है. यही कारण है कि जगह, माहौल और समय बदलते ही इनका नाम भी बदल जाता है.