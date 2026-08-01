/3 महीने तक महिला ने नहीं चलाया UPI! दिल्ली की कंटेंट क्रिएटर ने बताया कैसे सुधरी खर्च करने की आदत

आज के समय में सब्जी खरीदनी हो, चाय पीनी हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, ज्यादातर लोग UPI से कुछ ही सेकंड में पेमेंट कर देते हैं. यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है. लेकिन क्या इसी सुविधा की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा खर्च भी करने लगे हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इसी सवाल पर नई बहस छेड़ दी है.
दिल्ली की कंटेंट क्रिएटर सदफ ने दावा किया कि उन्होंने करीब तीन महीने तक अपनी रोजमर्रा की खरीदारी में UPI का इस्तेमाल लगभग छोड़ दिया और ज्यादातर खर्च कैश से किए. उनका कहना है कि इस फैसले ने उन्हें अपने खर्चों को पहले से कहीं ज्यादा समझने में मदद की. वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोग उसके कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि कैश से खर्च करने पर हर रुपये का एहसास होता है, जबकि कई यूजर्स का मानना है कि आज के दौर में पूरी तरह कैश पर लौटना आसान नहीं है.
सदफ ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि उन्होंने एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया था. उन्होंने तय किया कि जहां तक संभव होगा, हर रोज की खरीदारी कैश से करेंगी और UPI का इस्तेमाल केवल जरूरी हालात में करेंगी. उनके अनुसार, शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें महसूस होने लगा कि अब हर खर्च पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा है. पहले जहां मोबाइल से पेमेंट करना सिर्फ एक टैप का काम था, वहीं अब हर बार पर्स खोलकर नोट निकालने से खर्च का एहसास होने लगा.
सदफ का कहना है कि UPI की सबसे बड़ी सुविधा ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है. मोबाइल से पेमेंट करते समय कई बार यह महसूस ही नहीं होता कि दिनभर में कितना पैसा निकल गया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुबह कॉफी, दोपहर में स्नैक्स, शाम को कुछ ऑनलाइन ऑर्डर और बीच-बीच में छोटी-छोटी खरीदारी करते-करते कब 800 या 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगता. डिजिटल पेमेंट में हर ट्रांजैक्शन बहुत आसान लगता है, इसलिए लोग अक्सर छोटे खर्चों को गंभीरता से नहीं लेते.
सदफ ने बताया कि जब उन्होंने कैश से पेमेंट करना शुरू किया, तो उन्हें सबसे बड़ा फर्क यहीं महसूस हुआ. अगर किसी दुकान पर 500 रुपये का नोट देना पड़ता था, तो तुरंत एहसास होता था कि पर्स से कितने पैसे निकल गए. नोट हाथ से देने और बाकी बचे पैसों को देखने से खर्च का असर साफ दिखाई देता है. यही वजह रही कि उन्होंने कई बार ऐसी चीजें खरीदने का फैसला टाल दिया, जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं थी. उनका कहना है कि कैश ने उन्हें सोच-समझकर खर्च करना सिखाया.
वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि पहले कई बार सिर्फ मन करने पर कोई चीज खरीद लेती थीं. लेकिन कैश रखने के बाद हर खरीदारी से पहले खुद से सवाल करने लगीं कि क्या यह चीज सच में जरूरी है. धीरे-धीरे उनकी इम्पल्स शॉपिंग कम होने लगी. उन्होंने महसूस किया कि अब महीने के आखिर में पैसे पहले की तुलना में ज्यादा बच रहे हैं. उनका कहना है कि यह बदलाव किसी ऐप या बजट प्लान से नहीं, बल्कि सिर्फ पेमेंट करने के तरीके से आया.
हालांकि, सदफ ने यह भी माना कि आज के समय में पूरी तरह कैश पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है. कई बार दुकानदारों के पास खुले पैसे नहीं होते या कुछ जगहों पर डिजिटल पेमेंट ही सबसे आसान विकल्प होता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी सामान की कीमत 470 रुपये हो और आपके पास केवल 500 रुपये का नोट हो, तो कई बार परेशानी हो सकती है. यही वजह है कि उन्होंने बीच का रास्ता चुना.
सदफ ने बताया कि अब वह अपने पैसे का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा कैश में रखती हैं, जबकि करीब 20 प्रतिशत पैसा UPI के जरिए उपलब्ध रखती हैं. उनके मुताबिक, इससे जरूरत पड़ने पर डिजिटल पेमेंट भी हो जाती है और रोजाना के खर्चों में भी कमी रहती है. उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें यही तरीका सबसे संतुलित लग रहा है और वह दोबारा पूरी तरह UPI पर लौटने का इरादा नहीं रखतीं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय दी. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने भी कैश इस्तेमाल करने के बाद खर्च कम होते महसूस किए. कुछ लोगों का कहना था कि डिजिटल पेमेंट में पैसे निकलने का एहसास नहीं होता, जबकि कैश देने पर हर खर्च याद रहता है. वहीं दूसरी तरफ, कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में कैश लेकर चलना आसान नहीं है. कई दुकानें और सेवाएं अब सीधे UPI को प्राथमिकता देती हैं. ऐसे में पूरी तरह कैश पर लौटना हर किसी के लिए संभव नहीं है.
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