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3 महीने तक महिला ने नहीं चलाया UPI! दिल्ली की कंटेंट क्रिएटर ने बताया कैसे सुधरी खर्च करने की आदत

क्या डिजिटल पेमेंट हमारी जेब पर चुपचाप भारी पड़ रही है? दिल्ली की एक कंटेंट क्रिएटर ने यह जानने के लिए तीन महीने तक अपनी डेली जरूरत की खरीदारी में UPI का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया और कैश से पेमेंट करना शुरू किया. उनका दावा है कि इस छोटे से बदलाव ने न सिर्फ उनकी फिजूलखर्ची कम की, बल्कि पैसे को लेकर सोचने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 01, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:06 AM IST
3 महीने तक महिला ने नहीं चलाया UPI! दिल्ली की कंटेंट क्रिएटर ने बताया कैसे सुधरी खर्च करने की आदत
Image Credit: Image credit: instagram/@rockstarz.gf

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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