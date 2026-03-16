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Hindi Newsजरा हटकेक्या डायनासोर सच में वापस आ गए हैं? अमेरिका के जंगलों से आया ये वीडियो देख पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

क्या डायनासोर सच में वापस आ गए हैं? अमेरिका के जंगलों से आया ये वीडियो देख पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

Dinosaur Ka Video: अमेरिका के अलास्का से वायरल हुए डायनासोर वीडियो ने दुनिया को चौंका दिया. हालांकि वीडियो में दिख रहे जानवरों को पर्यटक ने देखा, लेकिन फेक्ट चेक में सामने आया कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया फेक वीडियो है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:17 PM IST
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क्या डायनासोर सच में वापस आ गए हैं? अमेरिका के जंगलों से आया ये वीडियो देख पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

अमेरिका के अलास्का से वायरल हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दावा किया जा रहा है कि ट्रेकिंग पर गए पर्यटकों ने डायनासोर को देखा. वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर तेजी से शेयर हो रहे हैं. लोग इसे देखकर हैरानी जताते हैं, लेकिन सवाल यही है क्या सच में करोड़ों साल पहले विलुप्त हुए ये विशाल जानवर वापस आ गए हैं या यह सिर्फ डिजिटल जादू है?

कब और कैसे हुए थे डायनासोर विलुप्त?

डायनासोर लगभग 66 मिलियन साल पहले खत्म हो गए थे. वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रेटेशियस-पैलियोजीन काल में एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी की 75 फीसदी से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं. इस घटना के बाद डायनासोर सिर्फ किताबों और फिल्मों तक सीमित रह गए. लेकिन हाल ही में वायरल वीडियो ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी कि क्या संभव है कि ये विशाल जानवर फिर से दिखाई दे रहे हों. लोगों ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं और मजाक भी शुरू कर दिए.

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वायरल वीडियो का असली सच

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर @eligedisciplina नाम के अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया. इसमें नदी किनारे हरी झाड़ियों के बीच कुछ डायनासोर जैसी आकृतियां दौड़ती नजर आ रही हैं. वीडियो देखकर लाखों लोग भ्रमित हुए. लेकिन फेक्ट चेक के मुताबिक, यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया फेक वीडियो है. असल में अमेरिका के जंगलों में डायनासोर नहीं हैं. यह डिजिटल इफेक्ट्स का कमाल है, जिसे देखकर लोग सोच रहे हैं कि यह सच में प्रागैतिहासिक जीव हैं.

एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा कि 'वाह! सच में डायनासोर वापस गए क्या? या फिर यह सिर्फ हॉलीवुड वाला CGI है?' वहीं दुसरे ने लिखा कि “अरे भाई, अलास्का में ट्रेकिंग करना था या Jurassic Park में जाना?”, जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा,  "AI ने ये वीडियो बनाया है, लेकिन डर तो असली लग रहा है."

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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