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Hindi Newsजरा हटकेडिसेबल बेबी को पापा ने दिया ये टास्क, दिल छू गया मासूम का हौसला, VIDEO देख नहीं रोक पाएंगे आंसू

डिसेबल बेबी को पापा ने दिया ये टास्क, दिल छू गया मासूम का हौसला, VIDEO देख नहीं रोक पाएंगे आंसू

Viral Video: इन दिनों एक मासूम के वीडियो ने सबको रुला दिया. वीडियो इतना प्यारा और भावुक कर देने वाला है कि जिसने भी देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पाया. वीडियो में एक डिसेबल बच्चा है जिसके पिता ने उसे एक टास्क दिया है. इसके बाद मासूम ने जिस तरह टास्क पूरा किया, लोग मासूम की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 21, 2026, 04:36 PM IST
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डिसेबल बेबी को पापा ने दिया ये टास्क, दिल छू गया मासूम का हौसला, VIDEO देख नहीं रोक पाएंगे आंसू

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के क्यूट वीडियो तो खूब वायरल होते रहते हैं जो आपको हंसाते हैं. लेकिन इस मासूम के वीडियो ने सबको रुला दिया. वीडियो में देखा जा सकता है. एक पिता अपने छोटे बेटे को सिखा रहा है. वो बेटे के सामने एक कागज का टुकड़ा रख देता है और उसे उठाने के लिए कहता है. बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है और उसके दोनों हाथ पूरी तरह काम नहीं करते हैं. इसलिए बच्चे को कागज उठाने में काफी मुश्किल होती है. वीडियो में दिखता है कि मासूम का एक हाथ पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता खुद काम करने के बजाय अपने बेटे को समझाते हैं और हौसला बढ़ाते हैं. वो बच्चे को समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि अपने इन हाथों का कैसे सही इस्तेमाल कर कागज को उठाया जा सकता है. वीडियो में बच्चा पिता के कहने पर हिम्मत दिखाता है और कागज उठाने की कोशिश करता है. इस दौरान बच्चे के आंखों में आंसू हैं वो रो रहा है, लेकिन पिता लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं.

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बच्चे ने नहीं मानी हार

पिता के कहने पर बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है. इसके बाद भी वो हार नहीं मानता है और पिता के दिए हौसले से बार-बार कोशिश करता है. इस दौरान एक पिता और मासूम के बीच भरोसा और प्यार साफ नजर आ रहा है. आखिर में बच्चा कई असफल कोशिशों के बाद सफल हो जाता है और अपने हाथों से कागज उठा लेता है. ये बच्चे की आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है, ये पल काफी खास और भावुक कर देने वाला बन गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हो गया वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर @instaviral.inm नाम के यूजर ने शेयर किया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. वीडियो देख यूजर्स खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि पिता ने आसान रास्ता चुनने के बजाय अपने बेटे को मजबूत और आत्मनिर्भर बनना सिखा रहे हैं. इसी के साथ लोग मासूम की हिम्मत और लगन की भी तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो ने ये संदेश दिया कि कोई भी कमी इंसान की क्षमता को तय नहीं कर सकती है और कैसी भी परिस्थिति हो इंसान को घुटने नहीं टेकने चाहिए. हौसला और आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बनना जरूरी है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
 

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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