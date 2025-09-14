ऐसी स्केच आर्ट बनता है ये दिव्यांग, आज तक नहीं देखा होगा ऐसा हुनर; video देखकर मोटिवेट हो रहे लोग

Viral Video: कुछ लोगों की मेहनत और लगन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है. ये लोग संघर्षों के आगे घुटने नहीं टेकते हैं. संघर्षों से लड़ते हैं और जिंदगी को जीत लेते हैं. कहते हैं कि जिद्दी लोगों के आगे हार भी 'हार' मान लेती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक दिव्यांग लड़के का हुनर और लगन दिखाई दे रही है. जो लोग छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और इससे मोटिवेट होना चाहिए.

कैसे बनाता है आर्ट?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दिव्यांग लड़का जो हाथों से अक्षम है. फिर भी वो ऐसी स्केच आर्ट बनाता है जो बड़े-बड़े आर्टिस्टों को भी चौंका देगी. वीडियो में ये लड़का टेबल पर बैठकर बड़ी ही लगन और मस्ती के साथ किसी शख्स का चेहरा बना रहा है और ये स्केच इतना रियलिस्टिक लगता है जैसे किसी ने इसमें जान फूंक दी हो. कहते हैं ना कि हुनर की कोई जात या उम्र नहीं होती. सोशल मीडिया पर ऐसा हुनर आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा. बिना उंगलियों के भी इतनी रियलिस्टिक आर्ट बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है.

यह भी पढ़ें: एक पैर से स्टीयरिंग थामा और दूसरे पैर से ब्रेक, बिना हाथों से कैसे गाड़ी दौड़ा रहा ये लड़का

कैसे एन्जॉय कर रहा ये शख्स?

Add Zee News as a Preferred Source

शख्स की टेबल पर बहुत सारी अलग-अलग शेड और कलर की पेंसिल और ब्रश रखे हैं. इसके अलावा भगवान कृष्ण की मूर्ति भी रखी है. इस वीडियो में सबसे खास बात ये है कि लड़का मस्ती में झूम रहा है और लाइफ को इन्जॉय कर रहा है. जैसे इस शख्स को वो सब कुछ मिल गया हो जो उसने सपने में सोचा था. ये शख्स कानों पर हेडफोन लगाकर अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहा है और मस्ती में बैठे-बैठे नाच रहा है. ये वीडियो बताती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता आपको जो मिला है वही यूनिक है. उसी में खुश रहें. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: एक ही हाथ से उठा रहा परिवार की जिम्मेदारी, आंखों में आंसू ला देगी इस लड़के की दास्तां



वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कई अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "काफी प्रेरणादायक है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आपको देखकर मन में पॉजिटिव वाइब्स आ गई." तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई हाथ वालों से भी ज्यादा टैलेंटेड हो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.