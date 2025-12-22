ना गिटार, ना ड्रम और जिस्म से भी हारा... गले से म्यूजिक बजाता है ये दिव्यांग लड़का; बीट सुन दंग रह जाएंगे

Advertisement
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिव्यांग शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंह से ऐसी बीट बजाता है जिसमें कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड शामिल होती है. ऐसी बीट आपने किसी क्लब या डीजे साउंड पर सुनी होगी. अब इस भाई का टैलेंट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:43 AM IST
Viral Video: अपने अंदर का छुपा टैलेंट निकालने और सबके सामने रखने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना हुनर दिखाकर शौहरत हासिल की है सोशल मीडिया ने ना जाने कितने लोगों को जमीन से उठाकर स्टार बनाया है. लेकिन, ये बात भी काफी हद तक सही है कि कुछ लोगों को जितना प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया या कई को लिमिट से ज्यादा सपोर्ट मिलने से वे अपने ट्रैक से ही भटक गए. ऐसे कई उदाहरण हैं जहां रातों रात स्टार बने लोग कुछ ही रात के लिए स्टार रह पाए और उसके बाद वही पुरानी वाली नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. खैर, आज हम जिस टैलेंट की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे शख्स का वीडियो है जो अपनी आंखों से दुनिया देखने में असमर्थ हैं. दिव्यांग शख्स का ये टैलेंट सोशल मीडिया पर छा रहा है. 

गले से बजाया ऐसा साउंड?
वो कहते हैं ना, "अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं." सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दिव्यांग लड़का अपने गले से ऐसा साउंड निकालता है जिसके आगे डीजे वाले भइया भी फेल हो सकते हैं. ये भाई इस बीट को गले से निकालने के साथ साथ हाथों की उंगलियों का भी यूज करता है. इस भाई का टैलेंट देख ज्यादातर यूजर्स तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मजाक में लेकर हंसी उड़ा रही हैं. चलिए देखते हैं, ये अनोखा टैलेंट.
यूजर्स ने दिया ये रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @manilal_creation12 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.8 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं. यूजर्स टैलेंट को देखते हुए जमकर शेयर कर रहे हैं और कुछ भावुक कमेंट भी कर रहे हैं. जैसे एक यूजर ने भावुक बात बोलते हुए लिखा, "अजीब बात है न, खुद कि कामयाबी को खुद ही नहीं देख सकता." इसके अलावा दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान कुछ चीज छीनकर बहुत कुछ दे जाता है." इसके अलावा कुछ लोगों ने मजाक बनाते हुए फनी कमेंट भी किए. जैसे एक यूजर ने लिखा, "भाई अपनी शादी में यही डीजे बजेगा."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

