आंखें नहीं, पर गले में विराजमान हैं सरस्वती! दिव्यांग ने गाया 'संदेशे आते हैं' और जीत लिया सबका दिल

Viral Video: कहते हैं ना, सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीं नहीं मिलती तो किसी को आसमां नहीं मिलता. जी हां, लेकिन ऊपर वाला जिसको कुछ कम देता है उसे एक बेहतरीन हुनर भी देता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दिव्यांग का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने अपनी आवाज का जादू लोगों के दिलों पर बिखेर दिया है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:05 PM IST
Viral Video: किसी ने क्या खूब कहा है, "अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं." उपर वाला जब किसी को कुछ नहीं देता तो दूसरी और बहुत कुछ देता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिव्यांग लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. ये लड़का आंखों से दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन अपनी आवाज का जादू दुनिया पर बिखेर रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ये लड़का बॉर्डर फिल्म का गाना गा रहा है. जो अब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

कौन-सा गाना गा रहा था ये लड़का?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक दिव्यांग लड़का माइक से सामने बैठा है और 'संदेशे आते हैं' गाना गा रहा है. इस लड़की की आवाज लोगों के दिलों को छू गई. ये लड़का पूरे मन से गाना गा रहा है, ऐसा लग रहा है मानों गाने की रिकॉर्डिंग चल रही हो. इतनी शानदार आवाज आपने पहले शायद ही सुनी होगी. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है, लोग जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. चलिए जानते हैं वीडियो देखने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या था.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shubhammusic0 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आप बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहे हो और भगवान आपके साथ है और आपकी मेहनत अपना काम कर रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, बाप रे आरओ का पानी." तीसरे यूजर ने लिखा, "कायल हुए हम आपके." चौथे यूजर ने लिखा, "बहुत सुंदर आवाज." पांचवे यूजर ने लिखा, "दिल जीत लिया भाई."  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

sandese aate haindisabled boyviral video

