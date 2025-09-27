जो मिला है वही बहुत लगने लगेगा, इस वीडियो को देखकर खत्म हो जाएंगी जिंदगी से सारी शिकायतें

Viral Video: कहते हैं ना, "किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीं नहीं मिलती है तो किसी को आसमां नहीं मिलता है." जब भी कोई अपने से ऊपर देखता है तो यही देखता है कि उसे क्या-क्या नहीं मिला है, लेकिन जब इंसान खुद से नीचे देखता है. तब उसे पता चलता है कि ईश्वर ने उसे क्या-क्या दिया है. अगर आपको भी ईश्वर से यही शिकायत रहती है कि आपको बहुत कम मिला है, तो इस वायरल वीडियो को जरूर देखें. इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी से शिकायतें खत्म हो जाएंगी.

क्या खेल रहा था बच्चा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है. इस कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है. ये बच्चा दिव्यांग है और आंखों से देख नहीं सकता है. बिना आंखों के ये बच्चा कितनी खुशी से फुटबॉल खेल रहा है. फुटबॉल नहीं दिख रहा, लेकिन बॉल के आने की आवाज से उसकी तरफ जा रहा है. वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. ये वीडियो सिखाती है कि जीवन में कितना भी दुख हो उसे स्वीकार करों और मस्ती में जियो. बार-बार जिंदगी से शिकायत करना ठीक नहीं है जो हमको मिला है वो भी बहुत लोगों का सपना हो सकता है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mn_panchal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "क्या हम लोग मिलकर इस बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरी आने वाली खुशी भगवान इस बच्चे को देना." तीसरे यूजर ने लिखा, "मेरे खुदा मैंने जितनी भी दुआ की हैं उनको कबूल कर या न कर, लेकिन इस बच्चे को आंखों की रोशनी दे दे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.