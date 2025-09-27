Advertisement
trendingNow12938904
Hindi Newsजरा हटके

जो मिला है वही बहुत लगने लगेगा, इस वीडियो को देखकर खत्म हो जाएंगी जिंदगी से सारी शिकायतें

Viral Video: कई बार ईश्वर से शिकायत रहती है कि हमें ये नहीं मिला और वो नहीं मिला. इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी और जो पास है वहीं बहुत लगने लगेगा. देखें ये खूबसूरत वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जो मिला है वही बहुत लगने लगेगा, इस वीडियो को देखकर खत्म हो जाएंगी जिंदगी से सारी शिकायतें

Viral Video: कहते हैं ना, "किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीं नहीं मिलती है तो किसी को आसमां नहीं मिलता है." जब भी कोई अपने से ऊपर देखता है तो यही देखता है कि उसे क्या-क्या नहीं मिला है, लेकिन जब इंसान खुद से नीचे देखता है. तब उसे पता चलता है कि ईश्वर ने उसे क्या-क्या दिया है. अगर आपको भी ईश्वर से यही शिकायत रहती है कि आपको बहुत कम मिला है, तो इस वायरल वीडियो को जरूर देखें. इस वीडियो को देखने के बाद जिंदगी से शिकायतें खत्म हो जाएंगी.

क्या खेल रहा था बच्चा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है. इस कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है. ये बच्चा दिव्यांग है और आंखों से देख नहीं सकता है. बिना आंखों के ये बच्चा कितनी खुशी से फुटबॉल खेल रहा है. फुटबॉल नहीं दिख रहा, लेकिन बॉल के आने की आवाज से उसकी तरफ जा रहा है. वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. ये वीडियो सिखाती है कि जीवन में कितना भी दुख हो उसे स्वीकार करों और मस्ती में जियो. बार-बार जिंदगी से शिकायत करना ठीक नहीं है जो हमको मिला है वो भी बहुत लोगों का सपना हो सकता है. 
यह भी पढ़ें: बारिश में भीग रही थी महिला तुरंत पहुंचे ये जानवर और अपने शरीर से ढक लिया, वीडियो देखकर चौंक जाएगे

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mn_panchal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: साथ में छोटा बच्चा, सिर पर भारी गठरी, इस अंदाज में मदद करने पहुंचे पुलिस वाले

 

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "क्या हम लोग मिलकर इस बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरी आने वाली खुशी भगवान इस बच्चे को देना." तीसरे यूजर ने लिखा, "मेरे खुदा मैंने जितनी भी दुआ की हैं उनको कबूल कर या न कर, लेकिन इस बच्चे को आंखों की रोशनी दे दे." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

happy Lifemotivational videoviral

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
Rahul Gandhi
साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले राहुल गांधी, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
;