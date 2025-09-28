दिव्यांग डिलीवरी ब्वॉय ने महिला को भेजा ऐसा मैसेज, देख आंखों से छलक पड़े आंसू, देखें Viral Post

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक महिला ग्राहक और दिव्यांग डिलीवरी पार्टनर की चैट दिखाई गई है, जिसने लोगों का दिल छू लिया. दरअसल, महिला ने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें डिलीवरी पार्टनर ने खुद को सुनने और बोलने में अक्षम बताया और इन-ऐप चैट बॉक्स के जरिए बातचीत करने का अनुरोध किया. महिला ने पोस्ट में लिखा- "पुरुष अपने परिवार के लिए क्या-क्या करते हैं!" यह देखते ही लोग भावुक हो गए और यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई.

एक्स पोस्ट हो रही वायरल

इस पोस्ट को एक्स पर @Sam0kayy नामक हैंडल से शेयर किया गया. डिलीवरी पार्टनर ने लिखा था कि, "नमस्ते। मैं सुनने में अक्षम हूं. मैं सुन और बोल नहीं सकता. मैं आपको संदेश भेजूंगा, कृपया देख लीजिए." यह सीधा-सादा मैसेज लोगों के दिल तक पहुंच गया. पोस्ट सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और इसे करीब 9 लाख बार देखा गया. डिलीवरी पार्टनर की सादगी और ईमानदारी ने हर किसी को उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर लोगों ने ढेरों प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "इसने सचमुच मेरे दिल को छू लिया. ऐसे लोग हमें असली साहस की झलक दिखाते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस व्यक्ति के लिए मेरा सम्मान. अपने परिवार और काम के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक है." वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा, "यह हमें याद दिलाता है कि श्रम की गरिमा को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए." एक अन्य ने लिखा, "यह पढ़कर मैं भावुक हो गया. ऐसे लोग समाज से और अधिक सहयोग के हकदार हैं."

दिल छू लेने वाली कहानी

इस पोस्ट को देखकर लोग भावुक हो गए. आमतौर पर लोग डिलीवरी पार्टनर्स के साथ छोटी-छोटी शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन इस घटना ने सबको इंसानियत और सहानुभूति की अहमियत याद दिला दी. लोगों ने कहा कि यह कहानी सिर्फ एक डिलीवरी का अनुभव नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और उम्मीद की मिसाल है. दिव्यांग डिलीवरी पार्टनर ने साबित कर दिया कि चुनौतियां चाहे कितनी भी हों, हिम्मत और जिम्मेदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है. यह पोस्ट हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई है.