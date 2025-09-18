दिव्यांग लड़की ने एक ही पैर पर किया ऐसा डांग, वहां मौजूद कोई नहीं रोक पाया अपने हाथ
Emotional Dance Video: दिव्यांग लड़की एक ही पैर से स्टेडियम में ऐसा डांस करती है कि वहां मौजूद सभी लोग भावुक होकर तालियां बजाने लगते हैं. ये वीडियो आपको मोटिवेशन से भर देगी.

 

Sep 18, 2025
Viral Video: कहते हैं ना, "सबको मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीं नहीं मिलती तो किसी को आसमां नहीं मिलता." सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ये दर्शाता है कि सब को सब कुछ नहीं मिलता है. जिसको जो मिला है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए. वायरल वीडियो में एक लड़की एक ही पैर से इतना अच्छा डांस कर रही है कि वीडियो देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे. 

कौन से गाने पर डांस कर रही ये लड़की?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो किसी स्टेडियम का है. जिसमें एक लड़की रेड कार्पेट पर नाच रही है. इस लड़की का एक पैर नहीं है और ये अपने एक ही पैर से इतना अच्छा डांस कर रही है कि वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजा रहे हैं. इसी के साथ उस लड़की के हुनर को सलाम कर रहे हैं. ये लड़की स्टेडियम में 'अग्निपथ' फिल्म के गाने 'अभी मुझ में कहीं' गाने पर नाच रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और जमकर शेयर भी किया जा रहा है. 
किसने शेयर किया ये शानदार वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @silvassa_max नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और खूब पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 24 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को लोग अपने साथियों के साथ तेजी से शेयर भी कर रहे हैं. अभी तक 96 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉस में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "ग्रेट परफॉर्मेंस." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह... दीदी सैल्यूट है आपको." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसको बोलते हैं असली परफॉर्मेंस." चौथे यूजर ने लिखा, "दीदी का डांस बहुत अच्छा लगा." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;