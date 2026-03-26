इतिहास की सबसे हैरान करने वाली खुदाई! 34,000 साल पुरानी कब्र में मिले 'राजकुमारों' जैसे दिव्यांग बच्चे, देख वैज्ञानिकों के उड़े होश

इतिहास की दुनिया में कई ऐसी खोजें हुई हैं, जो इंसान की सोच को पूरी तरह बदल देती हैं. लेकिन रूस के पास मिली 34000 साल पुरानी एक कब्र ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. यहां दो ऐसे बच्चों के अवशेष मिले, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, फिर भी उन्हें जिस तरह दफनाया गया, वह किसी राजा से कम नहीं था. कब्र में मिला खजाना देखकर शोधकर्ता भी दंग रह गए. आखिर उस दौर में, जब जिंदगी बेहद कठिन थी, इन बच्चों को इतना सम्मान क्यों दिया गया? यही सवाल इस खोज को और रहस्यमयी बनाता है.

कहां मिली यह अनोखी कब्र?

यह चौंकाने वाली खोज रूस की राजधानी मॉस्को के पूर्व में स्थित सुनघिर (Sunghir) नामक स्थल पर हुई. यह जगह करीब 34,000 साल पुरानी मानी जाती है, जहां उस समय शिकारी-संग्रहकर्ता रहते थे. खुदाई के दौरान यहां कई लोगों के अवशेष मिले, जिनमें दो किशोर लड़के भी शामिल थे. इनकी उम्र करीब 10 और 12 साल बताई गई है. दोनों बच्चों को एक साथ दफनाया गया था और उनके सिर एक-दूसरे के पास रखे गए थे. यह दर्शाता है कि उस समय भी रिश्तों और भावनाओं को काफी महत्व दिया जाता था.

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क्यों खास थे ये बच्चे?

अमेरिकन रेड जर्नल के अनुसार इन दोनों बच्चों के शरीर में विकलांगता के संकेत पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे सामान्य बच्चों की तरह जीवन नहीं जी पाते होंगे. अमेरिकन रेड जर्नल के अनुसार इसके बावजूद उन्हें जिस सम्मान के साथ दफनाया गया, वह बेहद असाधारण है. यह इस बात का संकेत देता है कि उस समय के समाज में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि देखभाल और संवेदनशीलता भी मौजूद थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज मानव इतिहास में सामाजिक मूल्यों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

कब्र में मिला हैरान कर देने वाला खजाना?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कब्र में भारी मात्रा में कीमती वस्तुएं मिलीं. उनके साथ करीब 10,000 मैमथ के हाथी दांत के मोती, 20 से ज्यादा बाजूबंद, लगभग 300 छेद किए गए लोमड़ी के दांत और 16 भाले रखे गए थे. इसके अलावा नक्काशीदार वस्तुएं, सींग और मानव हड्डियां भी उनके सीने पर रखी गई थीं. हैरानी की बात यह है कि उसी स्थान पर दफनाए गए वयस्कों के साथ इतनी संपत्ति नहीं मिली, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है.

क्या बदलती है यह खोज हमारी सोच?

यह खोज यह साबित करती है कि हजारों साल पहले भी इंसानियत और संवेदनशीलता मौजूद थी. आम धारणा यह रही है कि प्राचीन समाज में सिर्फ मजबूत और सक्षम लोगों को महत्व दिया जाता था, लेकिन यह कब्र इस सोच को गलत साबित करती है. दिव्यांग बच्चों को जिस सम्मान के साथ विदाई दी गई, वह बताता है कि उस समय के लोग भावनात्मक रूप से काफी विकसित थे. वैज्ञानिकों के लिए यह खोज न सिर्फ इतिहास का रहस्य है, बल्कि यह मानव समाज के विकास को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है.