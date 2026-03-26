Advertisement
trendingNow13154643
Hindi Newsजरा हटकेइतिहास की सबसे हैरान करने वाली खुदाई! 34,000 साल पुरानी कब्र में मिले राजकुमारों जैसे दिव्यांग बच्चे, देख वैज्ञानिकों के उड़े होश

इतिहास की सबसे हैरान करने वाली खुदाई! 34,000 साल पुरानी कब्र में मिले 'राजकुमारों' जैसे दिव्यांग बच्चे, देख वैज्ञानिकों के उड़े होश

34000 साल पुरानी सुनघिर कब्र में मिले दिव्यांग बच्चों को शाही सम्मान के साथ दफनाया गया था. उनके साथ मिला खजाना दिखाता है कि प्राचीन समाज में भी संवेदनशीलता और इंसानियत मौजूद थी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

इतिहास की दुनिया में कई ऐसी खोजें हुई हैं, जो इंसान की सोच को पूरी तरह बदल देती हैं. लेकिन रूस के पास मिली 34000 साल पुरानी एक कब्र ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. यहां दो ऐसे बच्चों के अवशेष मिले, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थे, फिर भी उन्हें जिस तरह दफनाया गया, वह किसी राजा से कम नहीं था. कब्र में मिला खजाना देखकर शोधकर्ता भी दंग रह गए. आखिर उस दौर में, जब जिंदगी बेहद कठिन थी, इन बच्चों को इतना सम्मान क्यों दिया गया? यही सवाल इस खोज को और रहस्यमयी बनाता है.

कहां मिली यह अनोखी कब्र? 

यह चौंकाने वाली खोज रूस की राजधानी मॉस्को के पूर्व में स्थित सुनघिर (Sunghir) नामक स्थल पर हुई. यह जगह करीब 34,000 साल पुरानी मानी जाती है, जहां उस समय शिकारी-संग्रहकर्ता रहते थे. खुदाई के दौरान यहां कई लोगों के अवशेष मिले, जिनमें दो किशोर लड़के भी शामिल थे. इनकी उम्र करीब 10 और 12 साल बताई गई है. दोनों बच्चों को एक साथ दफनाया गया था और उनके सिर एक-दूसरे के पास रखे गए थे. यह दर्शाता है कि उस समय भी रिश्तों और भावनाओं को काफी महत्व दिया जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास थे ये बच्चे? 

अमेरिकन रेड जर्नल के अनुसार इन दोनों बच्चों के शरीर में विकलांगता के संकेत पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे सामान्य बच्चों की तरह जीवन नहीं जी पाते होंगे. अमेरिकन रेड जर्नल के अनुसार इसके बावजूद उन्हें जिस सम्मान के साथ दफनाया गया, वह बेहद असाधारण है. यह इस बात का संकेत देता है कि उस समय के समाज में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि देखभाल और संवेदनशीलता भी मौजूद थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज मानव इतिहास में सामाजिक मूल्यों को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

कब्र में मिला हैरान कर देने वाला खजाना? 

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कब्र में भारी मात्रा में कीमती वस्तुएं मिलीं. उनके साथ करीब 10,000 मैमथ के हाथी दांत के मोती, 20 से ज्यादा बाजूबंद, लगभग 300 छेद किए गए लोमड़ी के दांत और 16 भाले रखे गए थे. इसके अलावा नक्काशीदार वस्तुएं, सींग और मानव हड्डियां भी उनके सीने पर रखी गई थीं. हैरानी की बात यह है कि उसी स्थान पर दफनाए गए वयस्कों के साथ इतनी संपत्ति नहीं मिली, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है.

क्या बदलती है यह खोज हमारी सोच? 

यह खोज यह साबित करती है कि हजारों साल पहले भी इंसानियत और संवेदनशीलता मौजूद थी. आम धारणा यह रही है कि प्राचीन समाज में सिर्फ मजबूत और सक्षम लोगों को महत्व दिया जाता था, लेकिन यह कब्र इस सोच को गलत साबित करती है. दिव्यांग बच्चों को जिस सम्मान के साथ विदाई दी गई, वह बताता है कि उस समय के लोग भावनात्मक रूप से काफी विकसित थे. वैज्ञानिकों के लिए यह खोज न सिर्फ इतिहास का रहस्य है, बल्कि यह मानव समाज के विकास को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

unghir burial siteancient graves Russia

Trending news

लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
jammu kashmir news
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
Middle East War
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
West Bengal Election 2026
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल