किसी के सामने नहीं फैलाया हाथ, चुना संघर्ष... मजदूरी करके पेट पाल रहा ये दिव्यांग, देखें Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. एक दिव्यांग पुरुष जिसका एक पैर नहीं है वो मजदूरी कर रहा है. ये वीडियो आपको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दिव्यांग शख्स गाड़ी से भारी बोरे को कंधे पर रखकर उतार रहा है. इस दौरान दिखता है कि दिव्यांग शख्स का एक पैर नहीं है. वो बैसाखी के सहारे मजदूरी कर रहा है. वो चाहता तो मांगने का काम भी कर सकता था, लेकिन इस शख्स ने मेहनत का चुना, संघर्ष को गले लगाया. ऐसे ही लोग संघर्ष का उदाहरण बनते हैं. शख्स ने किस्मत आगे घुटने नहीं टेके और हौसले से हर परिस्थिति को चुनौती दी. दिव्यांग शख्स का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

खामोश संघर्ष की कहानी

ये संघर्ष रोज का हिस्सा है क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी. ये शख्स रोज भारी वजन उठाता है. हार नहीं मानता है बल्कि मेहनत को चुनता है. शख्स ने बता दिया कि हालात चाहे जैसे हों मैदान नहीं छोड़ना चाहिए. कैप्शन में लिखा है कि इस संघर्ष के पीछे की ताकत उसका परिवार है जो उस पर निर्भर है. यहीं वजह है कि उसे दर्द और थकान के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत मिल रही है. ऐसे वीडियो याद दिलाते हैं कि कुछ लड़ाइयां खामोशी से इज्जत और हौसले के साथ लड़ी जाती हैं.

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @headlinebuzz.in नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. सिर्फ 24 घंटे के भीतर 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा है. इतना ही नहीं अभी तक 83 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.