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Hindi Newsजरा हटकेकिसी के सामने नहीं फैलाया हाथ, चुना संघर्ष... मजदूरी करके पेट पाल रहा ये दिव्यांग, देखें Video

किसी के सामने नहीं फैलाया हाथ, चुना संघर्ष... मजदूरी करके पेट पाल रहा ये दिव्यांग, देखें Video

Viral Video: आपने संघर्ष की कहानियां खूब सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो को देख आप सच में रो देंगे. दिव्यांग शख्स एक ही पैर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है और भारी बोरी गाड़ी से उतार रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:49 PM IST
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बैसाखी के सहारे मजबूरी करता दिव्यांग. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @headlinebuzz.in
बैसाखी के सहारे मजबूरी करता दिव्यांग. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @headlinebuzz.in

Viral Video: सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. एक दिव्यांग पुरुष जिसका एक पैर नहीं है वो मजदूरी कर रहा है. ये वीडियो आपको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दिव्यांग शख्स गाड़ी से भारी बोरे को कंधे पर रखकर उतार रहा है. इस दौरान दिखता है कि दिव्यांग शख्स का एक पैर नहीं है. वो बैसाखी के सहारे मजदूरी कर रहा है. वो चाहता तो मांगने का काम भी कर सकता था, लेकिन इस शख्स ने मेहनत का चुना, संघर्ष को गले लगाया. ऐसे ही लोग संघर्ष का उदाहरण बनते हैं. शख्स ने किस्मत आगे घुटने नहीं टेके और हौसले से हर परिस्थिति को चुनौती दी. दिव्यांग शख्स का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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खामोश संघर्ष की कहानी

ये संघर्ष रोज का हिस्सा है क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी. ये शख्स रोज भारी वजन उठाता है. हार नहीं मानता है बल्कि मेहनत को चुनता है. शख्स ने बता दिया कि हालात चाहे जैसे हों मैदान नहीं छोड़ना चाहिए. कैप्शन में लिखा है कि इस संघर्ष के पीछे की ताकत उसका परिवार है जो उस पर निर्भर है. यहीं वजह है कि उसे दर्द और थकान के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत मिल रही है. ऐसे वीडियो याद दिलाते हैं कि कुछ लड़ाइयां खामोशी से इज्जत और हौसले के साथ लड़ी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: भाई को वर्दी में देख छलक पड़े आंसू, गले लगकर फूट-फूटकर रोए दोनों! Video ने जीता दिल

 

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @headlinebuzz.in नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. सिर्फ 24 घंटे के भीतर 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा है. इतना ही नहीं अभी तक 83 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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