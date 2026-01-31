रक्षक बना भक्षक... वॉचमैन ने 7वीं मंजिल से नीचे फेंकी बेजुबान, फिर तड़प-तड़प कर हुई मौत

इन दिनों एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. जिसे देखकर लोगों को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक बेजुबान जानवर के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जिसे देखकर संवेदनशील लोग भी सिहर उठे. फुटेज में साफ दिखता है कि एक लाचार और दूसरों पर निर्भर जीव के साथ जानबूझकर निर्दयता बरती गई. घटना का वीडियो वायरल होते ही लोगों में गुस्सा और दुख दोनों देखने को मिला. सवाल उठने लगे कि आखिर बेजुबान जानवरों की सुरक्षा कौन करेगा और ऐसे मामलों में जवाबदेही किसकी होगी. इस घटना ने एक बार फिर पशु सुरक्षा कानूनों और सामाजिक संवेदनशीलता पर गंभीर बहस छेड़ दी है.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

दरअसल, यह मामला 26 जनवरी को सामने आया, जब एक रिहायशी इमारत के सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि एक वॉचमैन कॉरिडोर में चलता हुआ आता है और वहां मौजूद एक आवारा बिल्ली को उठाता है. इसके बाद वह बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोलता है और बिना किसी हिचक के बिल्ली को नीचे फेंक देता है. इसके तुरंत बाद वह दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है. वीडियो में यह भी दिखता है कि बिल्ली ऊंचाई से गिरने के बाद घायल अवस्था में कुछ देर तक तड़पती है और फिर कैमरे की नजर से बाहर चली जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया में आक्रोश

इस दर्दनाक वीडियो को एनिमल वेलफेयर ग्रुप ‘स्ट्रीट डॉग्स ऑफ बॉम्बे’ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. संगठन ने इस घटना को जानबूझकर की गई क्रूरता बताया और लिखा कि एक बेजुबान जिंदगी को बेकार समझकर फेंक दिया गया. पोस्ट में यह भी कहा गया कि अगर वहां कैमरे नहीं होते, तो शायद यह मामला कभी सामने ही नहीं आता. सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो देखकर गुस्सा जताया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कई लोगों ने इसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना बताया.

अपाहिज थी बिल्ली, देखभाल पर थी निर्भर

पशु प्रेमियों और एक्टिविस्ट्स के मुताबिक, जिस बिल्ली को नीचे फेंका गया, वह अपाहिज थी और इंसानों की देखभाल पर निर्भर थी. गिरने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई. एक्टिविस्ट्स का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया कृत्य था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि रिहायशी सोसायटी में तैनात सुरक्षा कर्मी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद कैसे की जा सकती है. इस घटना के बाद सोसायटी प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

एक्शन में आए पशु प्रेमी

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पशु प्रेमियों और फीडर्स ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी वॉचमैन को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है. पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि आरोपी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई जाएं, ताकि भविष्य में कोई भी बेजुबान जानवरों के साथ ऐसी दरिंदगी करने से पहले सौ बार सोचे. यह घटना एक चेतावनी है कि संवेदनशीलता और कानून, दोनों को मजबूत करने की जरूरत है.