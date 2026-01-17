हौसले को सलाम... एक पैर से की केदारनाथ की चढ़ाई! वीडियो देखकर रह जाएंगे दंग

Viral Video: सोशल मीडिया पर हौसले बुलंद करने वाले कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उससे बेहतरीन मोटीवेशन कुछ नहीं हो सकता है. एक महिला जिसका एक पैर नहीं है. उसका एक पैर आर्टिफिशियल लगा हुआ है. इसके बावजूद वो केदारनाथ की चढ़ाई करती है, वीडियो में दिख रहा है लोग गधे घोड़ों से जा रहे हैं, लेकिन ये महिला हौसला नहीं हार रही. एक ही पैर से पहाड़ की उंचाई को चुनौती दे रही है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

22 किलोमीटर का ट्रैक?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला पहाड़ पर चढ़ाई कर रही है. उसके गले में राम नाम का गमछा है और हाथ में एक लाठी है. महिला का हौसला हार मानने को तैयार नहीं है और वो एक ही पैर से चढ़ाई कर रही है. वीडियो में दिखता है कि महिला का एक पैर नहीं है और उसकी जगह नकली उपकरण लगा हुआ है जो पैर की जगह काम कर रहा है. वीडियो में दिखता है कि जब ये महिला चढ़ाई कर रही है, ठीक उसी समय उसके पास से कई लोग गुजर रहे हैं जो घोड़ों और खच्चरों से जा रहे हैं, चाहती तो ये महिला भी खच्चर से जा सकती थी, लेकिन इसने चुनौती को स्वीकार किया और एक ही पैर से केदारनाथ की पहाड़ी चढ़ने लगी. वीडियो दावा किया जाता है कि 22 किलोमीटर का केदारनाथ का ट्रैक चढ़ रही है.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ampu_tea_nehaa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 46 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वहां तक पहुंचने के लिए आपने जो प्रताड़ित जानवरों का इस्तेमाल ना करने का फैसला लिया उसके लिए आपको सलाम, महाकाल आपको आशीर्वाद दे." दूसरे यूजर ने लिखा, "वो तीर्थ ही क्या जिसमें बलिदान ना हो."

