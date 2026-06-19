Uber Driver Controversy: सोचिए, अगर आप एक दिव्यांग हैं, बड़ी मुश्किल से अपने सफर के लिए कैब बुक करते हैं, और ड्राइवर आपकी व्हीलचेयर देखकर आपको गाड़ी से बाहर का रास्ता दिखा दे, तो आप पर क्या गुजरेगी? ऐसा ही एक बेहद शर्मनाक और दिल दुखाने वाला वाकया नोएडा से सामने आया है. यहां एक दिव्यांग महिला को उबर ड्राइवर की बेरुखी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उबर इंडिया को जमकर आड़े हाथों ले रहे हैं.
यह पूरी घटना नोएडा की रहने वाली प्रतिष्ठा देवेश्वर शर्मा के साथ घटी है. प्रतिष्ठा एक दिव्यांग महिला हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए आपबीती सुनाई. प्रतिष्ठा ने बताया कि उन्होंने अपने सफर के लिए एक उबर कैब बुक की थी. लेकिन जब गाड़ी आई, तो ड्राइवर ने उनकी व्हीलचेयर को कार में रखने से साफ मना कर दिया. इतना ही नहीं, ड्राइवर ने प्रतिष्ठा को गाड़ी से उतर जाने को कह दिया.
"मेरी गाड़ी में व्हीलचेयर नहीं रख सकते"
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रतिष्ठा बेहद भावुक और गुस्से में नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में वो कहती हैं, "मुझे इन्होंने अपनी गाड़ी से निकाल दिया, बोले तुम अपनी व्हीलचेयर मेरी गाड़ी में नहीं रख सकते." प्रतिष्ठा को मजबूरन गाड़ी से उतरना पड़ा और बीच सड़क पर अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर दूसरी कैब बुक करनी पड़ी. उन्होंने वीडियो में ड्राइवर का चेहरा दिखाते हुए कहा, "इसके चेहरे को देखिए, इसे कोई शर्म नहीं है, कोई पछतावा नहीं है. यह देश में दिव्यांग लोगों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, जिसे इस दुनिया ने इतना मुश्किल बना दिया है."
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
प्रतिष्ठा का यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, वायरल हो गया. वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोगों का गुस्सा इस बात पर ज्यादा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उबर इंडिया की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या माफीनामा सामने नहीं आया है. प्रतिष्ठा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि समाज और उबर इंडिया को ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराना होगा क्योंकि इंसानियत अभी मरी नहीं है.
क्या कह रहे हैं लोग?
इस घटना के बाद कमेंट सेक्शन में उबर को लेकर लोगों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है. एक यूजर ने लिखा, "उबर इंडिया, अपने ड्राइवर्स को दिव्यांग लोगों के साथ तमीज से पेश आने के बेसिक एथिक्स सिखाओ." वहीं एक दूसरे यूजर ने गुस्से में कहा, "जब तक उबर सख्त कदम नहीं उठाता, मैं उबर का इस्तेमाल बंद कर रहा हूं. शर्म आनी चाहिए." कुछ लोगों ने तो ओला और रैपिडो जैसी कंपनियों को भी टैग करके ऐप में 'डिसेबिलिटी फ्रेंडली' फीचर जोड़ने की मांग की.
ड्राइवर के सपोर्ट में भी कुछ आवाजें
हालांकि, सोशल मीडिया पर बहस सिर्फ एकतरफा नहीं रही. कुछ इंटरनेट यूजर्स ने कैब ड्राइवर का पक्ष लेते हुए भी कमेंट किए हैं. उनका कहना है कि हो सकता है ड्राइवर की गाड़ी में सीएनजी (CNG) सिलेंडर लगा हो, जिसकी वजह से डिग्गी में व्हीलचेयर रखने की जगह न बची हो. एक यूजर ने लिखा, "जब तक कोई इमरजेंसी न हो, तब तक यह ड्राइवर की मर्जी है कि वो किसे अपनी गाड़ी में बैठाए." लेकिन इस तर्क के बाद भी, मेजॉरिटी जनता का यही मानना है कि ड्राइवर का रवैया बेहद असंवेदनशील और अमानवीय था.