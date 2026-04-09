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Hindi Newsजरा हटकेसैलरी कम मिली तो खो दिया आपा! कर्मचारी ने 1300 करोड़ के गोदाम को लगा दिया आग; धुआं-धुआं हुई पूरी कंपनी

सैलरी कम मिली तो खो दिया आपा! कर्मचारी ने 1300 करोड़ के गोदाम को लगा दिया आग; धुआं-धुआं हुई पूरी कंपनी

कम सैलरी से नाराज एक कर्मचारी ने कैलिफोर्निया के विशाल गोदाम में आग लगा दी, जिससे करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया. आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपना गुस्सा निकाला. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:11 PM IST
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सोशल मीडिया (X)
सोशल मीडिया (X)

कहते हैं कि गुस्सा इंसान की सोचने और समझने को खत्म कर देता है और जब यह गुस्सा कम वेतन और खराब काम करने की हालत के साथ जुड़ जाए, तो इसका नतीजा बहुत गंभीर और खतरनाक हो सकता है. ऐसा ही एक मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया से सामने आया है, जहां 'किम्बर्ली-क्लार्क' कंपनी के एक कर्मचारी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरी कंपनी को ही दांव पर लगा दिया. उसने न केवल करोड़ों के सामान को आग के हवाले किया, बल्कि बाकायदा फिल्म की तरह इसका वीडियो भी बनाया. जब आग की लपटें आसमान चूम रही थीं, तब वह पास ही खड़ा तमाशा देख रहा था. उसे लगा था कि वह कंपनी को सबक सिखा रहा है, लेकिन अंत में हाथ लगी जेल की सलाखें. चलिए जानते हैं आखिर क्या था यह पूरा माजरा?  

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आग का तांडव और पुलिस की गिरफ्त में आरोपी?

घटना के वक्त गोदाम के अंदर करीब 20 कर्मचारी मौजूद थे, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि, कंपनी ने राहत की सांस ली कि किसी को चोट नहीं आई. आग लगाने वाले शख्स की पहचान अब्दुलकरीम के रूप में हुई है. वारदात के बाद वह गायब हो गया था, लेकिन जब दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे थे, तब वह पास ही टहलता हुआ पाया गया. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और अब वह बिना जमानत के रेंचो कुकामोंगा के 'वेस्ट वैली डिटेंशन सेंटर' में बंद है. शुरुआती जांच में ही पुलिस को इस घटना के पीछे किसी साजिश लग गई थी, जिसकी पुष्टि बाद में खुद आरोपी के बनाए वीडियो से हो गई.

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वायरल वीडियो में कबूला जुर्म और भड़ास?

अब्दुलकरीम ने आग लगाने के दौरान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है. वीडियो में वह गोदाम की गलियों में घूमते हुए सामानों को आग लगा रहा है और कंपनी को कोस रहा है. वह बार-बार कह रहा है, "तुम्हें बस इतना करना था कि हमें सम्मानजनक सैलरी देनी थी." गुस्से में पागल शख्स ने आगे कहा कि "तुम हमें जीने लायक पैसा नहीं देते, लेकिन ये सामान तुम्हारे लिए मिट्टी के मोल है." वीडियो के बैकग्राउंड में टॉयलेट पेपर के बंडल धूं-धूं कर जलते दिख रहे हैं और वॉक-टॉक पर सुरक्षाकर्मियों की "वेयरहाउस में आग लग गई है" वाली डरी हुई आवाजें भी सुनाई दे रही हैं.

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आग का मुकाबला और फायरब्रिगेड की मेहनत?

यह आग इतनी भयानक थी कि इसे 'सिक्स अलार्म' कैटेगरी में रखा गया. ओंटारियो फायर डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ माइक वेडेल ने बताया कि आग लगने के कुछ ही देर बाद इसे संदिग्ध घोषित कर दिया गया था. सैन बर्नार्डिनो काउंटी सहित आसपास के कई इलाकों से मदद बुलानी पड़ी. करीब 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया. गोदाम में टॉयलेट पेपर जैसे ज्वलनशील उत्पाद होने के कारण आग पर नियंत्रण पाना बेहद चुनौतीपूर्ण था. जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी ने जानबूझकर उन जगहों को निशाना बनाया जहां से आग पूरी इमारत में सबसे तेजी से फैल सके, जिससे नुकसान की गंभीरता और बढ़ गई.

 

शेयर बाजार में गिरावट और सप्लाई चेन का संकट?

इस सनक का खामियाजा अब न केवल कंपनी बल्कि आम ग्राहकों को भी भुगतना पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस आग से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर सामान की किल्लत हो सकती है, क्योंकि यह गोदाम कंपनी की कुल अमेरिकी बिक्री का 3 प्रतिशत हिस्सा संभालता था. ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने की आशंका के बीच मंगलवार को किम्बर्ली-क्लार्क के शेयर भी 4.1 प्रतिशत तक टूट गए. एक तरफ जहाँ 1300 करोड़ रुपये का सामान खाक हो गया, वहीं दूसरी तरफ मार्केट वैल्यू में आई गिरावट ने कंपनी को दोहरा झटका दिया है. यह घटना दुनिया भर के कॉरपोरेट जगत के लिए एक सबक है कि कर्मचारी संतुष्टि को हल्के में लेना कितना महंगा पड़ सकता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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