डिज्नीलैंड में हॉन्टेड झूला झूलने गई थी दादी अम्मा, वापस लौटी तो देखकर थम गई लोगों की सांसें!

Disneyland Tragedy: कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में ‘द हॉन्टेड मेंशन’ राइड के बाद एक 60 वर्षीय महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई. जांच जारी है और अधिकारियों ने राइड में किसी तकनीकी खराबी की संभावना से इनकार किया है.

 

Oct 09, 2025, 06:53 AM IST
Haunted Mansion Ride: कैलिफोर्निया के मशहूर डिज्नीलैंड पार्क में एक 60 वर्षीय महिला की मौत ने सबको झकझोर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला ‘द हॉन्टेड मेंशन’ राइड पूरी करने के बाद बेहोश हो गईं. जब वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं, तब डिज्नीलैंड सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत CPR देना शुरू किया और मेडिकल टीम को बुलाया. कुछ ही मिनटों में एनाहाइम फायर एंड रेस्क्यू की पैरामेडिक टीम पहुंची और महिला को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन दुर्भाग्यवश डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने फिलहाल महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की है.

अब जांच किस स्तर पर है?

Add Zee News as a Preferred Source

ऑरेंज काउंटी कोरोनर ऑफिस ने पोस्टमॉर्टम शुरू किया है ताकि मौत के सही कारण का पता लगाया जा सके. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह की साजिश या राइड की खराबी के सबूत नहीं मिले हैं. जांच पूरी होने तक कुछ विवरण गुप्त रखे गए हैं. यह राइड डिज्नीलैंड की सबसे पुरानी और पॉपुलर राइड्स में से एक है. छुट्टियों के मौसम में इसे हॉन्टेड मेंशन हॉलीडे में बदला जाता है, जो फिल्म The Nightmare Before Christmas के दृश्यों पर आधारित होती है. इसमें भूतिया इफेक्ट्स, डरावनी लाइटिंग और संगीत का अनोखा मिश्रण है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को आकर्षित करता है.

क्या इस राइड को लेकर पहले भी कोई हादसा हुआ है?

अधिकारियों ने बताया कि इस बार की घटना में राइड की सुरक्षा प्रणाली या संचालन में कोई गलती नहीं थी. जांच के बाद राइड दोबारा शुरू कर दी गई. पुलिस ने कहा कि सभी राइड्स रोजाना निरीक्षण से गुजरती हैं ताकि मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. डिज्नीलैंड मैनेजमेंट ने कहा कि मेहमानों और स्टाफ की सुरक्षा हमेशा उनकी प्राथमिकता है. हालांकि कभी-कभी आगंतुकों की स्वास्थ्य स्थितियों के कारण आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं. फिलहाल, अधिकारी वीडियो फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट्स की मदद से पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं.

